Четырьмя ракетами атаковал враг Харьков утром (дополняется)

Взрыв прозвучал в Харькове около 10:00.

Дополнено в 10:58. Городской голова проинформировал, что утром по городу прилетели четыре ракеты. В результате обстрела есть значительные разрушения инфраструктуры.

«Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА – без пострадавших», – добавил мэр.

Дополнено в 10:10. Терехов сообщил о еще одном «прилете» в городе.

10:08. Мэр Игорь Терехов уточнил, что россияне атаковали Слободской район Харькова.

Тревога в Харькове прозвучала еще в 07:20. Тогда россияне начали атаковать беспилотниками восточные области Украины. Предварительно, уточнили в Воздушных силах ВСУ, враг вначале запускать разведывательные БпЛА.

Вскоре россияне начали запускать КАБы на регион. Все утро в течение нескольких часов над городом летали разведчики, писали мониторинговые ТГ-каналы. Угроза повторных пусков сохраняется, информация о «прилете» будет обновляться