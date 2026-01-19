Четырьмя ракетами атаковал враг Харьков утром (дополняется)
Взрыв прозвучал в Харькове около 10:00.
Дополнено в 10:58. Городской голова проинформировал, что утром по городу прилетели четыре ракеты. В результате обстрела есть значительные разрушения инфраструктуры.
«Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА – без пострадавших», – добавил мэр.
Дополнено в 10:10. Терехов сообщил о еще одном «прилете» в городе.
10:08. Мэр Игорь Терехов уточнил, что россияне атаковали Слободской район Харькова.
Тревога в Харькове прозвучала еще в 07:20. Тогда россияне начали атаковать беспилотниками восточные области Украины. Предварительно, уточнили в Воздушных силах ВСУ, враг вначале запускать разведывательные БпЛА.
Вскоре россияне начали запускать КАБы на регион. Все утро в течение нескольких часов над городом летали разведчики, писали мониторинговые ТГ-каналы. Угроза повторных пусков сохраняется, информация о «прилете» будет обновляться
