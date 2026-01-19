«Мы не отличаемся от Украины»: Терехов о ситуации со светом и теплом в городе
За последние недели россияне разбили достаточно много оборудования, которое обеспечивает Харьков электроэнергией, водой и теплом, констатировал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
Враг делает все, чтобы лишить харьковчан привычно жизни – разрушает объекты критической инфраструктуры, что особенно усложняет ситуацию в период холодов отметил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Но что касается энергоснабжения, то мы не отличаемся от Украины. Есть графики отключений, за это отвечает «Укрэнерго», «Харьковоблэнерго». Да, они вынуждены задействовать графики отключений, потому что нет напряжения, есть дефицит в электроснабжении. Это мы прекрасно понимаем», – отметил мэр.
Вместе с этим, по мере возможности, стараются обеспечивать жителей необходимыми услугами, добавил городской голова.
Читайте также: Взрыв раздался в Харькове: под атакой Слободской район (дополняется)
