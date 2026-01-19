Live

«Мы не отличаемся от Украины»: Терехов о ситуации со светом и теплом в городе

Общество 10:53   19.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Мы не отличаемся от Украины»: Терехов о ситуации со светом и теплом в городе Скриншот

За последние недели россияне разбили достаточно много оборудования, которое обеспечивает Харьков электроэнергией, водой и теплом, констатировал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Враг делает все, чтобы лишить харьковчан привычно жизни – разрушает объекты критической инфраструктуры, что особенно усложняет ситуацию в период холодов отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Но что касается энергоснабжения, то мы не отличаемся от Украины. Есть графики отключений, за это отвечает «Укрэнерго», «Харьковоблэнерго». Да, они вынуждены задействовать графики отключений, потому что нет напряжения, есть дефицит в электроснабжении. Это мы прекрасно понимаем», – отметил мэр.

Вместе с этим, по мере возможности, стараются обеспечивать жителей необходимыми услугами, добавил городской голова.

Читайте также: Взрыв раздался в Харькове: под атакой Слободской район (дополняется)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Четырьмя ракетами атаковал враг Харьков утром (дополняется)
Четырьмя ракетами атаковал враг Харьков утром (дополняется)
19.01.2026, 10:58
Новости Харькова – главное 19 января: обстрел города, погибшие в пожарах
Новости Харькова – главное 19 января: обстрел города, погибшие в пожарах
19.01.2026, 10:16
Нашли тюбинг: копы установили, как погибла женщина в Немышлянском районе
Нашли тюбинг: копы установили, как погибла женщина в Немышлянском районе
19.01.2026, 09:41
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – графики
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – графики
18.01.2026, 09:34
Морозы и гололед: прогноз погоды на понедельник
Морозы и гололед: прогноз погоды на понедельник
18.01.2026, 21:20
Аварийные отключения света начались в Харькове и области
Аварийные отключения света начались в Харькове и области
19.01.2026, 08:20

Новости по теме:

19.01.2026
О последствиях обстрелов на Харьковщине сообщил Синегубов
19.01.2026
Двое погибших и четверо пострадавших в пожарах на Харьковщине: ГСЧС о причинах
18.01.2026
Трое погибших и 11 пострадавших: Синегубов о последствиях атак РФ
18.01.2026
Трагедия на Богодуховщине: в огне погиб мужчина. Причину назвали в ГСЧС
16.01.2026
Зеленский предупреждает: россияне готовятся к новым массированным ударам


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Мы не отличаемся от Украины»: Терехов о ситуации со светом и теплом в городе», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 января 2026 в 10:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние недели россияне разбили достаточно много оборудования, которое обеспечивает Харьков электроэнергией, водой и теплом, констатировал мэр Игорь Терехов.".