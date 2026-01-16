«Ситуація тут погіршується» – DeepState про Вовчанськ (відео)
Неприємна ситуація складається у місті Вовчанськ на Харківщині, повідомив співзасновник та аналітик «DeepState» Роман Погорілий.
«Ви бачили там зміни на мапі, «червона» зона активно поширюється самим містом, а також збільшується «сіра» зона навколо населеного пункту, що символізує постійне просочування і фіксацію ворога в цьому районі, в цій місцевості. Тут важливо відзначити, що ситуація тут дійсно погіршується, адже здійснюється активізація і тиск, і, скоріш за все, надалі ворог, за рахунок цих успіхів, буде розширювати свою зону контролю і пробувати надсилати туди додаткові сили, користуючись, зокрема, і нашими проблемами, які є на цій ділянці», – зазначив Погорілий.
Про які саме проблеми йдеться, аналітики, ймовірно, повідомлять пізніше.
Куп’янськ продовжують зачищати від російських окупантів, додали в DeepState.
«Вони (окупанти- ред.) ще там досі є, це підтверджують військові, це в певній мірі підтверджує командування, але публікуються роботи з зачистки, зі знищення ворога, і рано чи пізно станеться те, що весь Куп’янськ там буде «зелений», однак ще рано говорити про якісь 100% успіхи, адже ворог також не сидить на місці, він пробує деблокувати свої сили, він пробує знайти нові шляхи, і, звичайно, їм необхідно виправити ситуацію з тим, що вони заявляли публічно не один раз, що «Куп’янськ перебуває під їхнім контролем», тому ця пропаганда, вона ще впливає на їхніх військових, яких кидають в постійні штурмові дії», – розповів Погорілий.
Відео: DeepState
