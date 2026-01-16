Live

«Ситуация здесь ухудшается» — DeepState о Волчанске (видео)

Фронт 16:11   16.01.2026
Виктория Яковенко
Неприятная ситуация складывается в городе Волчанск в Харьковской области, сообщил соучредитель и аналитик «DeepState» Роман Погорелый.

«Вы видели там изменения на карте, «красная» зона активно распространяется по самому городу, а также увеличивается «серая» зона вокруг населенного пункта, что символизирует постоянную пропитку и фиксацию врага в этом районе, в этой местности. Здесь важно отметить, что ситуация здесь действительно ухудшается, ведь осуществляется активизация и давление, и, скорее всего, в дальнейшем враг, за счет этих успехов, будет расширять свою зону контроля и пробовать посылать туда дополнительные силы, пользуясь, в частности, и нашими проблемами, которые есть на этом участке», — отметил Погорелый.

О каких именно проблемах идет речь, аналитики, вероятно, сообщат позже.

Купянск продолжают зачищать от российских оккупантов, добавили в DeepState.

«Они (оккупанты-ред.) еще там до сих пор есть, это подтверждают военные, это в определенной степени подтверждает командование, но публикуются работы по зачистке, по уничтожению врага, и рано или поздно произойдет то, что весь Купянск там будет «зеленый», однако еще рано говорить о каких-то 100% успехов, ведь враг также не сидит на месте, он пытается деблокировать свои силы, он пытается найти новые пути, и, конечно, им необходимо исправить ситуацию с тем, что они заявляли публично не один раз, что «Купянск находится под их контролем», поэтому эта пропаганда, она еще влияет на их военных, которых бросают постоянно в штурмы», — рассказал Погорелый.

Видео: DeepState

