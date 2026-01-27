По Харькову ударил вражеский БпЛА – Терехов
Взрыв жители некоторых районов Харькова слышали около 16:20.
Мэр Игорь Терехов проинформировал, что по Киевскому району города ударил БпЛА «Молния». Детали выясняют.
Воздушную тревогу в Харькове объявили в 16:05. Мониторинговые каналы предупреждали о летевшем в пригороде БпЛА «Молния».
Напомним, накануне вечером в Харькове гремели взрывы. По данным мэра Игоря Терехова, город подвергся ракетному удару — россияне атаковали энергообъект. В Индустриальном районе одно из попаданий пришлось по зданию лицея, там возник пожар, также повреждены 16 многоэтажных домов. Известно о двоих пострадавших. По данным облпрокуратуры, ранения получил охранник лицея, еще одна работница — острый стресс. В метрополитене сообщали, что было приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям. Позже в мэрии подтвердили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме в Харькове наблюдаются перебои в работе пассажирского электротранспорта. По состоянию на утро 27 января транспорт в городе работает. Спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко проинформировал, что последствия вчерашних обстрелов системы электроснабжения уже полностью восстановили.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова;
