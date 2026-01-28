Двох людей врятували на пожежі в Харкові: горіла квартира, дані ДСНС

Live

Події 07:34   28.01.2026
Оксана Горун
У Харкові сталася пожежа у висотці на Аерокосмічному проспекті. Деталі повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області в ранковому зведенні.

“Дві людини були врятовані. Пожежа виникла у квартирі на 12-му поверсі житлового будинку на просп. Аерокосмічному в Основ’янському районі міста Харкова. Горіли меблі та домашні речі на площі 15 м кв. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців із небезпечної зони було врятовано двох мешканців квартири: 87-річну жінку та 58-річного чоловіка. Їх було госпіталізовано до лікарні”, – поінформували в ДСНС.

Загалом за добу в регіоні було 19 пожеж, з них три пов’язані з російськими обстрілами. Через обстріли вогонь виник в Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах. Найбільш трагічні наслідки – в удару по пасажирському потягу сполученням “Чоп – Барвінкове” на Ізюмщині: спалахнув один із вагонів, знайшли тіла чотирьох загиблих та ще фрагменти тіл, загальну кількість жертв терористів встановлюватимуть за ДНК.

Автор: Оксана Горун
