Новини Харкова – головне 28 січня: як минула ніч

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:39

Двох людей врятували на пожежі в Харкові: горіла квартира, дані ДСНС

“Пожежа виникла у квартирі на 12-му поверсі житлового будинку на просп. Аерокосмічному в Основ’янському районі міста Харкова. Горіли меблі та домашні речі на площі 15 м кв. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців із небезпечної зони було врятовано двох мешканців квартири: 87-річну жінку та 58-річного чоловіка. Їх було госпіталізовано до лікарні”, – поінформувала в ранковому зведенні 28 січня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу в регіоні було 19 пожеж, з них три пов’язані з російськими обстрілами. Найбільш трагічні наслідки – в удару по пасажирському потягу сполученням “Чоп – Барвінкове” на Ізюмщині.

07:22

У Харкові ніч із нетривалими тривогами, у Києві – знову “прильоти”

Ніч у Харкові була незвично не тривожною. Повітряні тривоги оголошували двічі: з 22:57 до 00:13 та з 02:55 до 03:38. У першому випадку Повітряні сили ЗСУ фіксували рух російських безпілотників над територією області.

У другому – оголошували загрозу балістики.

В обласному центрі обійшлось без вибухів. Станом на 7:22 тривоги немає. При цьому наліт на територію України триває – зокрема про небезпеку БпЛА попереджають мешканців Києва та області. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про падіння уламків в одному із районів міста.

Двоє людей загинули у Білогірській громаді Київської області, поінформувала Київська ОВА. Протягом ночі російська армія також завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі, відомо про двох постраждалих.