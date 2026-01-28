Live

Є загиблі та поранені: Синєгубов про наслідки обстрілів росіян

Події 09:04   28.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Внаслідок обстрілів Харкова та 16 населених пунктів області загинуло четверо людей, ще семеро – постраждали, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На залізниці у Барвінківській громаді виявили тіла 4 загиблих та фрагменти тіл людей (кількість людей встановлюється), поранень зазнали 29-річний чоловік і 26-річна жінка; на трасі між с. Шипувате і с. Андріївка у Великобурлуцькій громаді постраждали 59-річний чоловік і 55-річна жінка; у сел. Печеніги постраждали 58-річний і 76-річний чоловіки та 73-річна жінка. Також внаслідок вибуху невідомого пристрою у сел. Краснокутськ постраждав 14-річний хлопець”, – передає Синєгубов.

Протягом доби зафіксували удари такого озброєння:

  • чотирьох КАБ;
  • 15 БпЛА типу “Герань-2”;
  • чотирьох БпЛА типу “Ланцет”;
  • двох БпЛА типу «Молния»;
  • двох fpv-дрона;
  • восьми БпЛА (тип встановлюється).

У Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджені електромережі, а також скління залізничного вокзалу, у Куп’янському – прилетіло по авто.

“В Ізюмському районі пошкоджено інтернатну установу, комбайни (с. Піски-Радьківські), приватний будинок (с. Студенок), залізничну інфраструктуру, приватний будинок, два автомобілі (м. Барвінкове); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине), автомобіль, магазин (м. Дергачі); у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки, дві господарчі споруди, автомобіль (сел. Печеніги), три приватні будинки, господарчу споруду (с. Мартове)“, – додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
