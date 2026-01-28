Де ЗСУ стримували росіян на Харківщині – дані Генштабу на 08:00

Протягом минулої доби росіяни атакували на Харківщині шість разів, пише Генштаб ЗСУ.

Так на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували три бої біля Приліпки та Вовчанських Хуторів.

Тим часом на Куп’янському – росіяни атакували тричі біля Куп’янська та Петропавлівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 105 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 92 авіаційних ударів та скинули 275 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7915 дронів-камікадзе та здійснили 3903 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 61 – з реактивних систем залпового вогню“, – уточнили у ГШ.

Втрати росіян такі: