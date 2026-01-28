Где ВСУ сдерживали россиян на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00

В течение минувших суток россияне атаковали на Харьковщине шесть раз, пишет Генштаб ВСУ.

Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали три боя возле Прилипки и Волчанских Хуторов.

Тем временем на Купянском – россияне атаковали трижды около Купянска и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 105 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 92 авиационных удара и сбросили 275 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7915 дронов-камикадзе и произвели 3903 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 61 – из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Потери россиян следующие: