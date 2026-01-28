Есть погибшие и раненые: Синегубов о последствиях обстрелов россиян

В результате обстрелов Харькова и 16 населенных пунктов области погибли четыре человека, еще семь – пострадали, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На железной дороге в Барвенковской громаде обнаружили тела четырех погибших и фрагменты тел людей (количество людей устанавливается), ранения получили 29-летний мужчина и 26-летняя женщина; на трассе между с. Шиповатое и с. Андреевка в Великобурлукской громаде пострадали 59-летний мужчина и 55-летняя женщина; в пос. Печенеги пострадали 58-летний и 76-летний мужчины и 73-летняя женщина. Также в результате взрыва неизвестного устройства в пос. Краснокутск пострадал 14-летний парень», – отметил Синегубов.

В течение суток зафиксировали удары такого вооружения:

четырех КАБ;

15 БпЛА типа «Герань-2»;

четырех БпЛА типа «Ланцет»;

двух БпЛА типа «Молния»;

двух fpv-дрона;

восьми БпЛА (тип устанавливается).

В Богодуховском районе в результате обстрелов повреждены электросети, а также остекление железнодорожного вокзала, в Купянском – прилетело по авто.

«В Изюмском районе повреждены интернатное учреждение, комбайны (с. Пески-Радьковские), частный дом (с. Студенок), железнодорожная инфраструктура, частный дом, два автомобиля (г. Барвенково); в Харьковском районе поврежден частный дом (сел. Слатино), автомобиль, магазин (г. Дергачи); в Чугуевском районе повреждены два частных дома, две хозяйственные постройки, автомобиль (сел. Печенеги), три частных дома, хозяйственное сооружение (с. Мартовое)», – добавил начальник ХОВА.