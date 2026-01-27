По світлу та освіті прилетіло в Харкові, Ахіллес – Герой: підсумки 27 січня

40% абонентів Харкова були без світла через обстріли та стан енергосистеми. Начальника Генштабу РФ Валерій Герасимов набрехав про Куп’янськ-Вузловий. Юрій Федоренко («Ахіллес») став Героєм України. Підліток у лікарні після вибуху у його кімнаті. Лютий не буде лютим. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 27 січня.

А в низці міст області стався блекаут. В обласному центрі частково зупинялося метро та були перебої у роботі електротранспорту. Сьогодні 40% абонентів у Харкові були знеструмлені, повідомив мер Ігор Терехов. Це стало наслідком комбінованого удару по місту та загального стану енергосистеми України. Росіяни били по Індустріальному району з РСЗВ «Торнадо-С», а також «шахедами». Цілили по енергетичному об’єкту. Пошкодження значні, повідомив на місці Терехов.Також суттєво зруйнована будівля школи, дісталося дитсадку та 16 багатоквартирним будинкам поруч. За даними Нацполіції, «приліт» був і в Немишлянському районі. Там безпілотник влучив у дерево. Загалом постраждали троє людей – літні чоловіки та жінка. Медичну допомогу їм надали на місці. Наслідки ударів усували протягом усієї ночі.

Начальник центру Андрій Коваленко прокоментував заяву Герасимова про захоплення Куп’янська-Вузлового. Це повністю не відповідає дійсності. Щобільше, Куп’янськ-Вузловий знаходиться в тилу плацдарму ЗСУ на лівому березі Осколу, а лінія фронту – на значній відстані від нього.

Він разом із командою створив із нуля підрозділ, який боронить у тому числі й Харківщину. «Ахіллес» входить до топ-10 Сил оборони за підсумками 2025 року, відзначили в соцмережах підрозділу.

14-річний хлопець у Краснокутську приніс додому невідомий залізний предмет, який знайшов на вулиці. Від розриву своєї знахідки підліток отримав серйозні травми руки та зараз знаходиться в лікарні, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Метеорологи передбачають, що лютий цього року буде теплішим за норму. Середньомісячна температура складе 2,4 градуса морозу – при кліматичній нормі в майже -4. Суттєве потепління на Харківщині прогнозують уже із середи, 28 січня.

