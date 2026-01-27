По свету и образованию прилетело в Харькове, Ахиллес – Герой: итоги 27 января

40% абонентов Харькова остались без света из-за обстрелов и состояния энергосистемы. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов наговорил небылиц о Купянск-Узловом. Юрий Федоренко («Ахиллес») стал Героем Украины. Подросток в больнице после взрыва в его комнате. Февраль не будет суровым. МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 27 января.

В ряде городов области произошел блэкаут. В областном центре частично останавливалось метро и были перебои в работе электротранспорта. Сегодня 40% абонентов в Харькове были обесточены, сообщил мэр Игорь Терехов. Это стало следствием комбинированного удара по городу, а также общего состояния энергосистемы Украины. Россияне били по Индустриальному району из РСЗО «Торнадо-С», а также «Шахедами». Целились по энергетическому объекту. Повреждения значительные, сообщил на месте Терехов. Также существенно разрушено здание школы, досталось детскому саду и 16 многоквартирным домам рядом. По данным Нацполиции, «прилет» был и в Немишлянском районе. Там беспилотник попал в дерево. Всего пострадали три человека – пожилые мужчины и женщина. Медицинскую помощь им оказали на месте. Последствия ударов устраняли в течение всей ночи.

<br />

Начальник центра Андрей Коваленко прокомментировал заявление Герасимова о захвате Купянска-Узлового. Это полностью не соответствует действительности. Более того, Купянск-Узловой находится в тылу плацдарма ВСУ на левом берегу Оскола, а линия фронта – на значительном расстоянии от него.

Он вместе с командой создал с нуля подразделение, которое защищает в том числе и Харьковскую область. «Ахиллес» входит в топ-10 Сил обороны по итогам 2025 года, отметили в соцсетях подразделения.

14-летний парень в Краснокутске принес домой неизвестный железный предмет, который нашел на улице. От разрыва своей находки подросток получил серьезные травмы руки и сейчас находится в больнице, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Метеорологи прогнозируют, что февраль этого года будет теплее нормы. Среднемесячная температура составит 2,4 градуса мороза – при климатической норме почти -4. Существенное потепление в Харьковской области прогнозируют уже со среды, 28 января.

