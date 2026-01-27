Взрыв прямо в комнате: на Харьковщине пострадал ребенок, подробности

Подросток на Харьковщине пострадал в результате взрыва неизвестного предмета.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, 27 января в поселке Краснокутск 14-летний подросток нашел на улице неизвестный железный предмет и принес его домой. Взрыв раздался прямо в его комнате.

«Последствия: мальчик получил серьезные травмы руки. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков», — рассказали спасатели.

В ГСЧС обратились к родителям с просьбой напомнить детям три простых, но жизненно важных правила: