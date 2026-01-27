Взрыв прямо в комнате: на Харьковщине пострадал ребенок, подробности
Фото: пресс-служба ХОВА
Подросток на Харьковщине пострадал в результате взрыва неизвестного предмета.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, 27 января в поселке Краснокутск 14-летний подросток нашел на улице неизвестный железный предмет и принес его домой. Взрыв раздался прямо в его комнате.
«Последствия: мальчик получил серьезные травмы руки. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков», — рассказали спасатели.
В ГСЧС обратились к родителям с просьбой напомнить детям три простых, но жизненно важных правила:
- Не подходи! Объясните, что ржавый кусок металла может быть частью снаряда или мины.
- Не трогай! Категорически нельзя брать находку в руки, бросать в нее камни или пытаться разобрать.
- Звони 101! Об обнаружении любого подозрительного предмета должны знать только профессионалы.
