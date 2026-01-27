Live

Взрыв прямо в комнате: на Харьковщине пострадал ребенок, подробности

Общество 15:30   27.01.2026
Виктория Яковенко
Взрыв прямо в комнате: на Харьковщине пострадал ребенок, подробности Фото: пресс-служба ХОВА

Подросток на Харьковщине пострадал в результате взрыва неизвестного предмета.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, 27 января в поселке Краснокутск 14-летний подросток нашел на улице неизвестный железный предмет и принес его домой. Взрыв раздался прямо в его комнате.

«Последствия: мальчик получил серьезные травмы руки. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков», — рассказали спасатели.

В ГСЧС обратились к родителям с просьбой напомнить детям три простых, но жизненно важных правила:

  • Не подходи! Объясните, что ржавый кусок металла может быть частью снаряда или мины.
  • Не трогай! Категорически нельзя брать находку в руки, бросать в нее камни или пытаться разобрать.
  • Звони 101! Об обнаружении любого подозрительного предмета должны знать только профессионалы.

Читайте также: Погиб мужчина, восемь пострадавших: о результатах ударов рассказал Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 27 января: нет света, прогноз на февраль, удар БпЛА
Новости Харькова – главное 27 января: нет света, прогноз на февраль, удар БпЛА
27.01.2026, 16:27
Мы работали всю ночь — Терехов сообщил, что 40% абонентов в Харькове без света
Мы работали всю ночь — Терехов сообщил, что 40% абонентов в Харькове без света
27.01.2026, 11:33
Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)
Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)
27.01.2026, 09:40
Что происходит в энергетике Украины утром 27 января: данные Минэнерго
Что происходит в энергетике Украины утром 27 января: данные Минэнерго
27.01.2026, 11:12
В Харькове — перебои в работе электротранспорта: на маршрут вывели автобус
В Харькове — перебои в работе электротранспорта: на маршрут вывели автобус
26.01.2026, 20:49
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
27.01.2026, 16:43

Новости по теме:

27.01.2026
Взрыв прямо в комнате: на Харьковщине пострадал ребенок, подробности
26.01.2026
Ракетный удар по Харькову: город частично без света, останавливалось метро
26.01.2026
В Харькове снова слышали взрыв: он раздался за пределами города — Терехов
24.01.2026
Новости Харькова – главное 24 января: ночная атака, ребенок погиб в ДТП, фронт
19.01.2026
Харьков атаковали КАБы: погибла женщина, есть пострадавшие


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрыв прямо в комнате: на Харьковщине пострадал ребенок, подробности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 января 2026 в 15:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подросток на Харьковщине пострадал в результате взрыва неизвестного предмета.".