Вибух прямо у кімнаті: на Харківщині постраждала дитина, подробиці
Фото: ХОВА
Підліток на Харківщині постраждав внаслідок вибуху невідомого предмета.
Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, 27 січня у селищі Краснокутськ 14-річний підліток знайшов на вулиці невідомий залізний предмет та приніс його додому. Вибух пролунав прямо у його кімнаті.
«Наслідки: хлопець отримав серйозні травми руки. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом медиків», – розповіли рятувальники.
У ДСНС звернулись до батьків з проханням нагадати дітям три прості, але життєво важливі правила:
- Не підходь! Поясніть, що навіть іржавий шматок металу може бути частиною снаряда чи міни.
- Не чіпай! Категорично не можна брати знахідку в руки, кидати в неї каміння чи намагатися розібрати.
- Телефонуй 101! Про виявлення будь-якого підозрілого предмета мають знати лише професіонали.
