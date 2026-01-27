Live

Вибух прямо у кімнаті: на Харківщині постраждала дитина, подробиці

Суспільство 15:30   27.01.2026
Вікторія Яковенко
Вибух прямо у кімнаті: на Харківщині постраждала дитина, подробиці Фото: ХОВА

Підліток на Харківщині постраждав внаслідок вибуху невідомого предмета.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, 27 січня у селищі Краснокутськ 14-річний підліток знайшов на вулиці невідомий залізний предмет та приніс його додому. Вибух пролунав прямо у його кімнаті.

«Наслідки: хлопець отримав серйозні травми руки. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом медиків», – розповіли рятувальники.

У ДСНС звернулись до батьків з проханням нагадати дітям три прості, але життєво важливі правила:

  • Не підходь! Поясніть, що навіть іржавий шматок металу може бути частиною снаряда чи міни.
  • Не чіпай! Категорично не можна брати знахідку в руки, кидати в неї каміння чи намагатися розібрати.
  • Телефонуй 101! Про виявлення будь-якого підозрілого предмета мають знати лише професіонали.

Читайте також: Загинув чоловік, вісім постраждалих: про результати ударів розповів Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
27.01.2026, 16:43
Ми працювали всю ніч – Терехов повідомив, що 40% абонентів Харкова без світла
Ми працювали всю ніч – Терехов повідомив, що 40% абонентів Харкова без світла
27.01.2026, 11:33
Афера на «єВідновленні»: як житель Ізюма придбав квартиру в Ірпені – слідство
Афера на «єВідновленні»: як житель Ізюма придбав квартиру в Ірпені – слідство
27.01.2026, 13:40
Вибух прямо у кімнаті: на Харківщині постраждала дитина, подробиці
Вибух прямо у кімнаті: на Харківщині постраждала дитина, подробиці
27.01.2026, 15:30
На Харківщині жінка залізла у будинок знайомої та пограбувала її – НПУ
На Харківщині жінка залізла у будинок знайомої та пограбувала її – НПУ
27.01.2026, 14:47
Новини Харкова – головне 27 січня: немає світла, прогноз на лютий, удар БпЛА
Новини Харкова – головне 27 січня: немає світла, прогноз на лютий, удар БпЛА
27.01.2026, 16:27

Новини за темою:

27.01.2026
Вибух прямо у кімнаті: на Харківщині постраждала дитина, подробиці
26.01.2026
Ракетний удар по Харкову: місто частково без світла, зупинялося метро
26.01.2026
У Харкові знову чули вибух: він пролунав за межами міста – Терехов
24.01.2026
Новини Харкова – головне 24 січня: нічна атака, дитина загинула в ДТП, фронт
19.01.2026
Харків атакували КАБи: загинула жінка, є постраждалі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибух прямо у кімнаті: на Харківщині постраждала дитина, подробиці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2026 в 15:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підліток на Харківщині постраждав внаслідок вибуху невідомого предмета.".