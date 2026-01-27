Вибух прямо у кімнаті: на Харківщині постраждала дитина, подробиці

Підліток на Харківщині постраждав внаслідок вибуху невідомого предмета.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, 27 січня у селищі Краснокутськ 14-річний підліток знайшов на вулиці невідомий залізний предмет та приніс його додому. Вибух пролунав прямо у його кімнаті.

«Наслідки: хлопець отримав серйозні травми руки. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом медиків», – розповіли рятувальники.

У ДСНС звернулись до батьків з проханням нагадати дітям три прості, але життєво важливі правила: