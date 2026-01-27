Загинув чоловік, вісім постраждалих: про результати ударів розповів Синєгубов
Вранці 27 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували Харків та 11 населених пунктів області.
“У м. Харків постраждали 40-річна і 52-річна жінки та 73-річний і 78-річний чоловіки; у сел. Золочів загинув 35-річний чоловік, постраждали чоловіки 25 і 42 років; у с. Миколаївка Пролісненської громади постраждали 62-річна жінка і 63-річний чоловік“, – додав Синєгубов.
Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:
- ракети (тип та кількість встановлюється);
- КАБ;
- вісім БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон;
- дев’ять БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені 11 багатоповерхівок, два навчальні заклади, електромережі та авто.
“У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Сірий Яр), приватний будинок (с. Горожанівка); у Лозівському районі пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі споруди (с. Червоне), чотири автомобілі, причіп (с. Бурбулатове); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди (с. Мартове), приватний будинок (с. Миколаївка)”, – написав начальник ХОВА.
