Live

Загинув чоловік, вісім постраждалих: про результати ударів розповів Синєгубов

Події 08:54   27.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Загинув чоловік, вісім постраждалих: про результати ударів розповів Синєгубов

Вранці 27 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували Харків та 11 населених пунктів області. 

У м. Харків постраждали 40-річна і 52-річна жінки та 73-річний і 78-річний чоловіки; у сел. Золочів загинув 35-річний чоловік, постраждали чоловіки 25 і 42 років; у с. Миколаївка Пролісненської громади постраждали 62-річна жінка і 63-річний чоловік“, – додав Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • ракети (тип та кількість встановлюється);
  • КАБ;
  • вісім БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • дев’ять БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені 11 багатоповерхівок, два навчальні заклади, електромережі та авто.

“У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Сірий Яр), приватний будинок (с. Горожанівка); у Лозівському районі пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі споруди (с. Червоне), чотири автомобілі, причіп (с. Бурбулатове); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди (с. Мартове), приватний будинок (с. Миколаївка)”, – написав начальник ХОВА.

Читайте також: Аномальна погода та проблеми зі світлом вплинули на рух електричок

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Загинув чоловік, вісім постраждалих: про результати ударів розповів Синєгубов
Загинув чоловік, вісім постраждалих: про результати ударів розповів Синєгубов
27.01.2026, 08:54
У Харкові – перебої в роботі електротранспорту: курсуватиме додатковий автобус
У Харкові – перебої в роботі електротранспорту: курсуватиме додатковий автобус
26.01.2026, 20:49
Новини Харкова – головне 27 січня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 27 січня: як минула ніч
27.01.2026, 08:20
На Салтівці горіла багатоповерхівка: врятували 22 людини, загинув чоловік
На Салтівці горіла багатоповерхівка: врятували 22 людини, загинув чоловік
27.01.2026, 07:38
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Сьогодні 27 січня 2026: який день в історії
Сьогодні 27 січня 2026: який день в історії
27.01.2026, 06:00

Новини за темою:

26.01.2026
Вибух чули в Харкові. Що це було, пояснив Терехов
26.01.2026
Харківщина під ударом: у поліції опублікували фото наслідків
24.01.2026
Атака на Київ: головною мішенню була енергетика, 6000 будинків – без опалення
22.01.2026
Куди “прилетіло” на Харківщині протягом доби (фото)
21.01.2026
П’ятеро поранених, є руйнування – Синєгубов про обстріли


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Загинув чоловік, вісім постраждалих: про результати ударів розповів Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2026 в 08:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 27 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували Харків та 11 населених пунктів області. ".