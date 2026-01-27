Загинув чоловік, вісім постраждалих: про результати ударів розповів Синєгубов

Вранці 27 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували Харків та 11 населених пунктів області.

“У м. Харків постраждали 40-річна і 52-річна жінки та 73-річний і 78-річний чоловіки; у сел. Золочів загинув 35-річний чоловік, постраждали чоловіки 25 і 42 років; у с. Миколаївка Пролісненської громади постраждали 62-річна жінка і 63-річний чоловік“, – додав Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

ракети (тип та кількість встановлюється);

КАБ;

вісім БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу «Молния»;

fpv-дрон;

дев’ять БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені 11 багатоповерхівок, два навчальні заклади, електромережі та авто.

“У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Сірий Яр), приватний будинок (с. Горожанівка); у Лозівському районі пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі споруди (с. Червоне), чотири автомобілі, причіп (с. Бурбулатове); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди (с. Мартове), приватний будинок (с. Миколаївка)”, – написав начальник ХОВА.