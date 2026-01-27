Аномальна погода та проблеми зі світлом вплинули на рух електричок
В АТ “Укрзалізниця” поінформували про рух електричок сьогодні, 27 січня, уточнивши, що потяги затримуються одразу з кількох причин.
“Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач, тому виведено резервні тепловози”, – уточнили в повідомленні.
Найважча ситуація на Одещині. Там ожеледиця покрила цілу лінію електропередач. Вирішити проблему вже намагаються за допомогою спецтехніки.
Через складні погодні умови та відсутність напруги в мережі на двох ділянках є проблеми у русі електричок і на Харківщині. Так зараз затримуються такі приміські поїзди приблизно до 1 години:
- №6414 Лозова – Харків
- №6503 Бірки – Лозова
- №6512 Лозова – Харків
- №6401 Харків – Букіне
- №6408 Ізюм – Харків-Левада.
“Переходимо на тепловозні тяги, де є можливість. У разі зміни маршрутів просимо уважно слухати оголошення поїзних бригад”, – додали залізничники.
Читайте також: У Харкові та області почалися аварійні відключення світла
