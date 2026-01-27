Аномальна погода та проблеми зі світлом вплинули на рух електричок

В АТ “Укрзалізниця” поінформували про рух електричок сьогодні, 27 січня, уточнивши, що потяги затримуються одразу з кількох причин.

“Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач, тому виведено резервні тепловози”, – уточнили в повідомленні.

Найважча ситуація на Одещині. Там ожеледиця покрила цілу лінію електропередач. Вирішити проблему вже намагаються за допомогою спецтехніки.

Через складні погодні умови та відсутність напруги в мережі на двох ділянках є проблеми у русі електричок і на Харківщині. Так зараз затримуються такі приміські поїзди приблизно до 1 години:

№6414 Лозова – Харків

№6503 Бірки – Лозова

№6512 Лозова – Харків

№6401 Харків – Букіне

№6408 Ізюм – Харків-Левада.

“Переходимо на тепловозні тяги, де є можливість. У разі зміни маршрутів просимо уважно слухати оголошення поїзних бригад”, – додали залізничники.