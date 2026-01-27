Live

Аномальная погода и проблемы со светом повлияли на движение электричек

Транспорт 08:40   27.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Аномальная погода и проблемы со светом повлияли на движение электричек

В АО «Укрзалізниця» проинформировали о движении электричек сегодня, 27 января, уточнив, что поезда задерживаются сразу по нескольким причинам. 

«Выявлено по меньшей мере десять мест, где поваленные деревья повредили линию электропередач, поэтому выведены резервные тепловозы», – уточнили в сообщении.

Самая трудная ситуация в Одесской области. Там гололед покрыл целую линию электропередач.  Решить проблему уже пытаются с помощью спецтехники.

Из-за сложных погодных условий и отсутствия напряжения в сети на двух участках есть проблемы в движении электричек и на Харьковщине. Так на данный момент задерживаются такие пригородные поезда ориентировочно до 1 часа:

  • №6414 Лозовая – Харьков
  • №6503 Бирки – Лозовая
  • №6512 Лозовая – Харьков
  • №6401 Харьков – Букино
  • №6408 Изюм – Харьков-Левада.

«Переходим на тепловозные тяги, где есть возможность. В случае смены маршрутов просим внимательно слушать объявление поездных бригад», – добавили железнодорожники.

Читайте также: В Харькове и области начались аварийные отключения света

Автор: Николь Костенко-Лагутина
