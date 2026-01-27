Аномальная погода и проблемы со светом повлияли на движение электричек
В АО «Укрзалізниця» проинформировали о движении электричек сегодня, 27 января, уточнив, что поезда задерживаются сразу по нескольким причинам.
«Выявлено по меньшей мере десять мест, где поваленные деревья повредили линию электропередач, поэтому выведены резервные тепловозы», – уточнили в сообщении.
Самая трудная ситуация в Одесской области. Там гололед покрыл целую линию электропередач. Решить проблему уже пытаются с помощью спецтехники.
Из-за сложных погодных условий и отсутствия напряжения в сети на двух участках есть проблемы в движении электричек и на Харьковщине. Так на данный момент задерживаются такие пригородные поезда ориентировочно до 1 часа:
- №6414 Лозовая – Харьков
- №6503 Бирки – Лозовая
- №6512 Лозовая – Харьков
- №6401 Харьков – Букино
- №6408 Изюм – Харьков-Левада.
«Переходим на тепловозные тяги, где есть возможность. В случае смены маршрутов просим внимательно слушать объявление поездных бригад», – добавили железнодорожники.
Читайте также: В Харькове и области начались аварийные отключения света
- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: поезда, пригородные поезда, харьковщина, электрички;
27 января 2026 в 08:40