Аномальная погода и проблемы со светом повлияли на движение электричек

В АО «Укрзалізниця» проинформировали о движении электричек сегодня, 27 января, уточнив, что поезда задерживаются сразу по нескольким причинам.

«Выявлено по меньшей мере десять мест, где поваленные деревья повредили линию электропередач, поэтому выведены резервные тепловозы», – уточнили в сообщении.

Самая трудная ситуация в Одесской области. Там гололед покрыл целую линию электропередач. Решить проблему уже пытаются с помощью спецтехники.

Из-за сложных погодных условий и отсутствия напряжения в сети на двух участках есть проблемы в движении электричек и на Харьковщине. Так на данный момент задерживаются такие пригородные поезда ориентировочно до 1 часа:

№6414 Лозовая – Харьков

№6503 Бирки – Лозовая

№6512 Лозовая – Харьков

№6401 Харьков – Букино

№6408 Изюм – Харьков-Левада.

«Переходим на тепловозные тяги, где есть возможность. В случае смены маршрутов просим внимательно слушать объявление поездных бригад», – добавили железнодорожники.

Читайте также: В Харькове и области начались аварийные отключения света