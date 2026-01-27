Live

Погиб мужчина, восемь пострадавших: о результатах ударов рассказал Синегубов

Происшествия 08:54   27.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 27 января начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали Харьков и 11 населенных пунктов области. 

«В Харькове пострадали 40-летняя и 52-летняя женщины и 73-летний и 78-летний мужчины; в пос. Золочев погиб 35-летний мужчина, пострадали мужчины 25 и 42 лет; в с. Николаевка Пролесненской громады пострадали 62-летняя женщина и 63-летний мужчина. Враг атаковал ракетами и БпЛА Немышлянский и Индустриальный районы Харькова», – добавил Синегубов.

В течение суток по региону ударило следующее вооружение:

  • ракеты (тип и количество устанавливается);
  • КАБ;
  • восемь БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • девять БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждены 11 многоэтажек, два учебных заведения, электросети и авто.

«В Купянском районе повреждены два частных дома (с. Серый Яр), частный дом (с. Горожановка); в Лозовском районе повреждены шесть частных домов, две хозяйственные постройки (с. Красное), четыре автомобиля, прицеп (с. Бурбулатово); в Чугуевском районе поврежден частный дом, две хозяйственные постройки (с. Мартовое), частный дом (с. Николаевка)», – написал начальник ХОВА.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
