Погиб мужчина, восемь пострадавших: о результатах ударов рассказал Синегубов

Утром 27 января начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали Харьков и 11 населенных пунктов области.

«В Харькове пострадали 40-летняя и 52-летняя женщины и 73-летний и 78-летний мужчины; в пос. Золочев погиб 35-летний мужчина, пострадали мужчины 25 и 42 лет; в с. Николаевка Пролесненской громады пострадали 62-летняя женщина и 63-летний мужчина. Враг атаковал ракетами и БпЛА Немышлянский и Индустриальный районы Харькова», – добавил Синегубов.

В течение суток по региону ударило следующее вооружение:

ракеты (тип и количество устанавливается);

КАБ;

восемь БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон;

девять БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждены 11 многоэтажек, два учебных заведения, электросети и авто.

«В Купянском районе повреждены два частных дома (с. Серый Яр), частный дом (с. Горожановка); в Лозовском районе повреждены шесть частных домов, две хозяйственные постройки (с. Красное), четыре автомобиля, прицеп (с. Бурбулатово); в Чугуевском районе поврежден частный дом, две хозяйственные постройки (с. Мартовое), частный дом (с. Николаевка)», – написал начальник ХОВА.

Читайте также: Аномальная погода и проблемы со светом повлияли на движение электричек