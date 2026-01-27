Погиб мужчина, восемь пострадавших: о результатах ударов рассказал Синегубов
Утром 27 января начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали Харьков и 11 населенных пунктов области.
«В Харькове пострадали 40-летняя и 52-летняя женщины и 73-летний и 78-летний мужчины; в пос. Золочев погиб 35-летний мужчина, пострадали мужчины 25 и 42 лет; в с. Николаевка Пролесненской громады пострадали 62-летняя женщина и 63-летний мужчина. Враг атаковал ракетами и БпЛА Немышлянский и Индустриальный районы Харькова», – добавил Синегубов.
В течение суток по региону ударило следующее вооружение:
- ракеты (тип и количество устанавливается);
- КАБ;
- восемь БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон;
- девять БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харькове повреждены 11 многоэтажек, два учебных заведения, электросети и авто.
«В Купянском районе повреждены два частных дома (с. Серый Яр), частный дом (с. Горожановка); в Лозовском районе повреждены шесть частных домов, две хозяйственные постройки (с. Красное), четыре автомобиля, прицеп (с. Бурбулатово); в Чугуевском районе поврежден частный дом, две хозяйственные постройки (с. Мартовое), частный дом (с. Николаевка)», – написал начальник ХОВА.
