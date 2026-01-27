Live

Без света и тепла: как не превратить альтернативу в беду, советы харьковчанам

Общество 16:11   27.01.2026
Виктория Яковенко
Без света и тепла: как не превратить альтернативу в беду, советы харьковчанам Скриншот

В результате массированных вражеских атак на объекты энергетики и критической инфраструктуры возникают проблемы со светом, отоплением и водой. Поэтому в ход идут разные альтернативные источники питания. В ГУ ГСЧС в Харьковской области обратились к жителям с просьбой соблюдать правила безопасности.

«Нередко возникают случаи использования населением альтернативных источников отопления, питания и приготовления пищи, в частности, газовых горелок, генераторов, электро- и газообогревателей, твердотопливного оборудования с нарушением требований пожарной и техногенной безопасности, приводящих к возникновению пожаров, взрывов и случаев отравления угарным газом. Для того чтобы удержать ваш дом в безопасности, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, следите за состоянием электросети собственного дома», — отметил спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко.

Он подчеркнул, что наиболее частыми случаями возникновения пожаров является короткое замыкание электросети, нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроотопления и печного отопления.

«Помните, что ваша безопасность зависит от вас, не игнорируйте правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101 или 112», — призвали в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: Взрыв прямо в комнате: на Харьковщине пострадал ребенок, подробности

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 27 января: нет света, прогноз на февраль, удар БпЛА
Новости Харькова – главное 27 января: нет света, прогноз на февраль, удар БпЛА
27.01.2026, 16:27
Мы работали всю ночь — Терехов сообщил, что 40% абонентов в Харькове без света
Мы работали всю ночь — Терехов сообщил, что 40% абонентов в Харькове без света
27.01.2026, 11:33
Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)
Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)
27.01.2026, 09:40
Что происходит в энергетике Украины утром 27 января: данные Минэнерго
Что происходит в энергетике Украины утром 27 января: данные Минэнерго
27.01.2026, 11:12
В Харькове — перебои в работе электротранспорта: на маршрут вывели автобус
В Харькове — перебои в работе электротранспорта: на маршрут вывели автобус
26.01.2026, 20:49
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
27.01.2026, 16:43

Новости по теме:

27.01.2026
Взрыв прямо в комнате: на Харьковщине пострадал ребенок, подробности
27.01.2026
В ГСЧС рассказали, что горело после ударов по Харькову и области
26.01.2026
Смертельный пожар в Мартовом: спасатели нашли тело мужчины
24.01.2026
Налет «Шахедов» на Харьков: более двух часов атаки, фото и видео с мест ударов
23.01.2026
ГСЧС: в Васищево в пожаре пострадал мужчина, огонь бушевал не из-за «прилета»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Без света и тепла: как не превратить альтернативу в беду, советы харьковчанам», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 января 2026 в 16:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС в Харьковской области обратились к жителям с просьбой соблюдать правила безопасности.".