Без света и тепла: как не превратить альтернативу в беду, советы харьковчанам

В результате массированных вражеских атак на объекты энергетики и критической инфраструктуры возникают проблемы со светом, отоплением и водой. Поэтому в ход идут разные альтернативные источники питания. В ГУ ГСЧС в Харьковской области обратились к жителям с просьбой соблюдать правила безопасности.

«Нередко возникают случаи использования населением альтернативных источников отопления, питания и приготовления пищи, в частности, газовых горелок, генераторов, электро- и газообогревателей, твердотопливного оборудования с нарушением требований пожарной и техногенной безопасности, приводящих к возникновению пожаров, взрывов и случаев отравления угарным газом. Для того чтобы удержать ваш дом в безопасности, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, следите за состоянием электросети собственного дома», — отметил спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко.

Он подчеркнул, что наиболее частыми случаями возникновения пожаров является короткое замыкание электросети, нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроотопления и печного отопления.

«Помните, что ваша безопасность зависит от вас, не игнорируйте правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101 или 112», — призвали в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области