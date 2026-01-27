Без света и тепла: как не превратить альтернативу в беду, советы харьковчанам
В результате массированных вражеских атак на объекты энергетики и критической инфраструктуры возникают проблемы со светом, отоплением и водой. Поэтому в ход идут разные альтернативные источники питания. В ГУ ГСЧС в Харьковской области обратились к жителям с просьбой соблюдать правила безопасности.
«Нередко возникают случаи использования населением альтернативных источников отопления, питания и приготовления пищи, в частности, газовых горелок, генераторов, электро- и газообогревателей, твердотопливного оборудования с нарушением требований пожарной и техногенной безопасности, приводящих к возникновению пожаров, взрывов и случаев отравления угарным газом. Для того чтобы удержать ваш дом в безопасности, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, следите за состоянием электросети собственного дома», — отметил спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко.
Он подчеркнул, что наиболее частыми случаями возникновения пожаров является короткое замыкание электросети, нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроотопления и печного отопления.
«Помните, что ваша безопасность зависит от вас, не игнорируйте правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101 или 112», — призвали в ГСЧС.
Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Читайте также: Взрыв прямо в комнате: на Харьковщине пострадал ребенок, подробности
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, опалення, отопление, світло, свет, совет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Без света и тепла: как не превратить альтернативу в беду, советы харьковчанам», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 января 2026 в 16:11;