Без світла й тепла: як не перетворити альтернативу на біду, поради харків’янам
Внаслідок масованих ворожих атак на об’єкти енергетики та критичної інфраструктури виникають проблеми зі світлом, опаленням та водою. Тож у хід йдуть різні альтернативні джерела живлення. У ГУ ДСНС в Харківській області звернулись до жителів з проханням дотримуватися правил безпеки.
«Нерідко виникають випадки використання населення альтернативних джерел опалювання, живлення та приготування їжі, зокрема газових пальників, генераторів, електро- та газообігрівачів, твердопаливного обладнання з порушенням вимог пожежної та техногенної безпеки, що призводять до виникнення пожеж, вибухів та випадків отруєння чадним газом. Для того, щоб утримати ваш дім в безпеці, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, слідкуйте за станом електромережі власній оселі», – зазначив речник облуправління ДСНС Євген Василенко.
Він підкреслив, що найчастішими випадками виникнення пожеж є коротке замикання електромережі, порушення правил пожежної безпеки при використанні електроопалення та пічного опалення.
«Пам’ятайте, що ваша безпека залежить від вас, не ігноруйте правила пожежної безпеки. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101 або 112», – закликали у ДСНС.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
27 Січня 2026 в 16:11