Live

Здетонував боєприпас: на Харківщині загинув рятувальник

Суспільство 16:02   28.01.2026
Вікторія Яковенко
Здетонував боєприпас: на Харківщині загинув рятувальник Фото: ДСНС України

На Харківщині загинув офіцер-рятувальник Близнюківської громади – капітан служби цивільного захисту, 35-річний Іван Сєрий, повідомили у ДСНС України.

«Життя 35-річного рятувальника обірвалося через детонацію ворожого боєприпасу. Майже 14 років Іван віддав службі в ДСНС. Він був людиною виняткової мужності, яка щодня ризикувала собою, щоб захистити інших», – уточнили в МВС України.

Зазначається, що у Івана Сєрого залишилися батьки та 10-річний син.

Нагадаємо, напередодні, 27 січня, підліток на Харківщині постраждав від вибуху у власній кімнаті. 14-річний хлопець у Краснокутську приніс додому невідомий залізний предмет, який знайшов на вулиці. Від розриву своєї знахідки підліток отримав серйозні травми руки та зараз знаходиться в лікарні. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Читайте також: Вранці у Харкові сталася смертельна ДТП: загинула жінка-пішохід

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Особливий режим руху»: УЗ вводить обмеження на Харківщині, подробиці
«Особливий режим руху»: УЗ вводить обмеження на Харківщині, подробиці
28.01.2026, 16:39
Морози знову накриють Україну: коли на Харківщині прогнозують -25 градусів
Морози знову накриють Україну: коли на Харківщині прогнозують -25 градусів
28.01.2026, 14:49
Атака на поїзд на Харківщині: одна людина вважається безвісти зниклою
Атака на поїзд на Харківщині: одна людина вважається безвісти зниклою
28.01.2026, 14:24
В Україні зросла середня пенсія: скільки отримують на Харківщині – аналітика
В Україні зросла середня пенсія: скільки отримують на Харківщині – аналітика
28.01.2026, 15:20
Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців
Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців
28.01.2026, 11:30
Вранці у Харкові сталася смертельна ДТП: загинула жінка-пішохід
Вранці у Харкові сталася смертельна ДТП: загинула жінка-пішохід
28.01.2026, 13:21

Новини за темою:

28.01.2026
Двох людей врятували на пожежі в Харкові: горіла квартира, дані ДСНС
27.01.2026
Без світла й тепла: як не перетворити альтернативу на біду, поради харків’янам
27.01.2026
Вибух прямо у кімнаті: на Харківщині постраждала дитина, подробиці
27.01.2026
У ДСНС розповіли, що горіло після ударів по Харкову та області
26.01.2026
Смертельна пожежа в Мартовому: рятувальники знайшли тіло чоловіка


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Здетонував боєприпас: на Харківщині загинув рятувальник», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2026 в 16:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині загинув офіцер-рятувальник Близнюківської громади – капітан служби цивільного захисту, 35-річний Іван Сєрий, повідомили у ДСНС України.".