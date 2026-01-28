Здетонував боєприпас: на Харківщині загинув рятувальник
На Харківщині загинув офіцер-рятувальник Близнюківської громади – капітан служби цивільного захисту, 35-річний Іван Сєрий, повідомили у ДСНС України.
«Життя 35-річного рятувальника обірвалося через детонацію ворожого боєприпасу. Майже 14 років Іван віддав службі в ДСНС. Він був людиною виняткової мужності, яка щодня ризикувала собою, щоб захистити інших», – уточнили в МВС України.
Зазначається, що у Івана Сєрого залишилися батьки та 10-річний син.
Нагадаємо, напередодні, 27 січня, підліток на Харківщині постраждав від вибуху у власній кімнаті. 14-річний хлопець у Краснокутську приніс додому невідомий залізний предмет, який знайшов на вулиці. Від розриву своєї знахідки підліток отримав серйозні травми руки та зараз знаходиться в лікарні. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
