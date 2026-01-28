Live

Сдетонировал боеприпас: на Харьковщине погиб спасатель

Общество 16:02   28.01.2026
Виктория Яковенко
На Харьковщине погиб офицер-спасатель Близнюковской громады — капитан службы гражданской защиты, 35-летний Иван Серый, сообщили в ГСЧС Украины.

«Жизнь 35-летнего спасателя оборвалась из-за детонации вражеского боеприпаса. Около 14 лет Иван отдал службе в ГСЧС. Он был человеком исключительного мужества, который каждый день рисковал собой, чтобы защитить других», — уточнили в МВД Украины.

У Ивана Серого остались родители и 10-летний сын.

Напомним, накануне, 27 января, подросток в Харьковской области пострадал от взрыва в собственной комнате. 14-летний парень в Краснокутске принес домой неизвестный железный предмет, который нашел на улице. От разрыва своей находки подросток получил серьезные травмы руки и находится в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

