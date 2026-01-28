Новости Харькова — главное 28 января: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:39
Двух человек спасли на пожаре в Харькове: горела квартира
«Пожар возник в квартире на 12-м этаже жилого дома на проспекте Аэрокосмическом в Основянском районе города Харькова. Горела мебель и домашние принадлежности на площади 15 м кв. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных из опасной зоны были спасены два жителя квартиры: 87-летняя женщина и 58-летний мужчина. Они были госпитализированы в больницу», — сообщила в утренней сводке 28 января пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В целом за сутки в регионе было 19 пожаров, из них три — связаны с российскими обстрелами. Наиболее трагичные последствия — у удара по пассажирскому поезду сообщением «Чоп — Барвенково» на Изюмщине.
07:22
В Харькове ночь с непродолжительными тревогами, в Киеве — опять «прилеты»
Ночь в Харькове была непривычно не тревожной. Воздушные тревоги объявляли дважды: с 22:57 по 00:13 и с 02:55 по 03:38. В первом случае Воздушные силы ВСУ фиксировали движение российских беспилотников над территорией области.
Во втором — объявляли угрозу баллистики.
В областном центре обошлось без взрывов. По состоянию на 07:22 тревоги нет. При этом налет на территорию Украины продолжается — в частности об опасности БпЛА Предупреждают жителей Киева и области. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о падении обломков в одном из районов города.
Два человека погибли в Белогорской громаде Киевской области, проинформировала Киевская ОВА. В течение ночи российская армия также нанесла удар по жилому дому в Запорожье, известно о двух пострадавших.
Читайте также: По свету и образованию прилетело в Харькове, Ахиллес – Герой: итоги 27 января
