На вокзалами України приспустили прапори: стан постраждалих (доповнено)

Події 10:25   28.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На вокзалами України приспустили прапори: стан постраждалих (доповнено) Фото: АТ “Укрзалізниця”

В АТ “Укрзалізниця” розповіли, що відвідали постраждалих пасажирів у поїзді «Барвінкове — Чоп», який потрапив під російський обстріл. Їхній стан стабільний, людей готуються перевезти до Харкова.

Доповнено об 11:02. Над усіма вокзалами країни на знак пам’яті про загиблих пасажирів поїзда, який атакували ЗС РФ 27 січня, приспустили прапори.

“Сьогоднішня хвилина мовчання — в пам’ять і про наших воїнів, і про жахливу трагедію вчора — вбитих росією наших пасажирів. Протягом усього дня флагманські поїзди, які за традицією відправляються під музику, вирушатимуть у рейси в тиші”, – написали в “Укрзалізниці”.

10:25. “Десять вцілілих вагонів поїзда №47/103 Барвінкове — Львів, Чоп вже відновили рух і везуть 147 пасажирів зворотного рейса до безпеки. Поїзд також забрав і групу цивільної евакуації з Лозової.  Затримка рейсу близько пʼять годин, але ми наздоганятимемо відставання“, – зазначили залізничники.

Нагадаємо, удару трьома БпЛА типу «Шахед» зазнав поблизу села Язикове Барвінківської громади Харківської області близько 16:30 27 січня пасажирський поїзд «Барвінкове — Чоп». Один вагон був охоплений вогнем повністю, другий — частково. П’ять людей загинули. Ще двоє пасажирів отримали поранення – чоловіка і жінку ушпиталили. Також фрагменти п’яти тіл вже виявили на місці “прильотів”. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз, повідомили в обласній прокуратурі.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
