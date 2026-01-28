На вокзалами України приспустили прапори: стан постраждалих (доповнено)
В АТ “Укрзалізниця” розповіли, що відвідали постраждалих пасажирів у поїзді «Барвінкове — Чоп», який потрапив під російський обстріл. Їхній стан стабільний, людей готуються перевезти до Харкова.
Доповнено об 11:02. Над усіма вокзалами країни на знак пам’яті про загиблих пасажирів поїзда, який атакували ЗС РФ 27 січня, приспустили прапори.
“Сьогоднішня хвилина мовчання — в пам’ять і про наших воїнів, і про жахливу трагедію вчора — вбитих росією наших пасажирів. Протягом усього дня флагманські поїзди, які за традицією відправляються під музику, вирушатимуть у рейси в тиші”, – написали в “Укрзалізниці”.
10:25. “Десять вцілілих вагонів поїзда №47/103 Барвінкове — Львів, Чоп вже відновили рух і везуть 147 пасажирів зворотного рейса до безпеки. Поїзд також забрав і групу цивільної евакуації з Лозової. Затримка рейсу близько пʼять годин, але ми наздоганятимемо відставання“, – зазначили залізничники.
Нагадаємо, удару трьома БпЛА типу «Шахед» зазнав поблизу села Язикове Барвінківської громади Харківської області близько 16:30 27 січня пасажирський поїзд «Барвінкове — Чоп». Один вагон був охоплений вогнем повністю, другий — частково. П’ять людей загинули. Ще двоє пасажирів отримали поранення – чоловіка і жінку ушпиталили. Також фрагменти п’яти тіл вже виявили на місці “прильотів”. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз, повідомили в обласній прокуратурі.
Читайте також: Які електрички на Харківщині сьогодні не їдуть чи курсують із затримками
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На вокзалами України приспустили прапори: стан постраждалих (доповнено)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2026 в 10:25;