П’ятеро, серед них двоє дітей, постраждали в ДТП на Харківщині

ДТП сталася на автодорозі між селами Задонецьке та Лиман Чугуївського району, повідомили у Нацполіції.

40-річний водій мікроавтобусу «Ford Transit» не впорався з керуванням та врізався в автомобіль «Hyundai», яким керував 38-річний чоловік. В результаті аварії травми отримав водій «Hyundai» та пасажири: 33-річна жінка, 9-річна дівчина та 15-річний хлопець. Також травмований водій мікроавтобуса.

Слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Обставини ДТП встановлюють.