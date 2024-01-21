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П’ятеро, серед них двоє дітей, постраждали в ДТП на Харківщині

Події 16:29   21.01.2024
Оксана Якушко
П’ятеро, серед них двоє дітей, постраждали в ДТП на Харківщині

ДТП сталася на автодорозі між селами Задонецьке та Лиман Чугуївського району, повідомили у Нацполіції.

40-річний водій мікроавтобусу «Ford Transit» не впорався з керуванням та врізався в автомобіль «Hyundai», яким керував 38-річний чоловік. В результаті аварії травми отримав водій «Hyundai» та пасажири: 33-річна жінка, 9-річна дівчина та 15-річний хлопець. Також травмований водій мікроавтобуса.

Слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Обставини ДТП встановлюють.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2024 в 16:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася на автодорозі між селами Задонецьке та Лиман Чугуївського району, повідомили у Нацполіції. ".