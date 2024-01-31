Смертельна ДТП: автівка врізалася у бетонні блоки у Харкові

ДТП сталася увечері 30 січня на перехресті вулиць Сумської, Дерев’янка та Харківського шосе, повідомили у Нацполіції.

19-річний водій автомобіля “ВАЗ-21124” врізався у бетонні блоки, що знаходилися на проїжджій частині.

Внаслідок ДТП водія затиснуло деформованими частинами кузова автомобіля. Звідки його без ознак життя дістали працівники ДСНС України.

22-річного пасажира із численними травмами госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії у Харкові.