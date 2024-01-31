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Смертельна ДТП: автівка врізалася у бетонні блоки у Харкові

Події 13:27   31.01.2024
Оксана Якушко

ДТП сталася увечері 30 січня на перехресті вулиць Сумської, Дерев’янка та Харківського шосе, повідомили у Нацполіції.

19-річний водій автомобіля “ВАЗ-21124” врізався у бетонні блоки, що знаходилися на проїжджій частині.

Внаслідок ДТП водія затиснуло деформованими частинами кузова автомобіля. Звідки його без ознак життя дістали працівники ДСНС України.

22-річного пасажира із численними травмами госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії у Харкові.

Читайте також: П’ятеро, серед них двоє дітей, постраждали в ДТП на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 13:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася увечері 30 січня на перехресті вулиць Сумської, Дерев’янка та Харківського шосе, повідомили у Нацполіції.".