Харьковский коммунальщик хотел «подзаработать» на каннабисе, но «не успел»
Правоохранители сообщили о подозрении 27-летнему менеджеру одного из коммунальных предприятий Харькова по факту незаконного приобретения и хранения особо опасных наркотических средств с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УКУ).
По данным следствия, в 2023 году мужчина незаконно приобрел каннабис, принес его в свою квартиру в Слободском районе и расфасовал в почти 150 зип-пакетов, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«Мужчина планировал за деньги сбывать наркотики по областному центру, однако реализовать это не успел. 29 марта правоохранители задержали дельца по месту его жительства», — рассказали в прокуратуре.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: каннабис, коммунальщик, КП, наркотики, покуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 20:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 27-летнему менеджеру одного из коммунальных предприятий Харькова".