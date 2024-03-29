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Харьковский коммунальщик хотел «подзаработать» на каннабисе, но «не успел»

Общество 20:25   29.03.2024
Елена Нагорная
Харьковский коммунальщик хотел «подзаработать» на каннабисе, но «не успел»

Правоохранители сообщили о подозрении 27-летнему менеджеру одного из коммунальных предприятий Харькова по факту незаконного приобретения и хранения особо опасных наркотических средств с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УКУ).

По данным следствия, в 2023 году мужчина незаконно приобрел каннабис, принес его в свою квартиру в Слободском районе и расфасовал в почти 150 зип-пакетов, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Мужчина планировал за деньги сбывать наркотики по областному центру, однако реализовать это не успел. 29 марта правоохранители задержали дельца по месту его жительства», — рассказали в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 20:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 27-летнему менеджеру одного из коммунальных предприятий Харькова".