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“Не встиг”: менеджер харківського КП хотів “підзаробити” на канабісі

Суспільство 20:25   29.03.2024
Олена Нагорна
“Не встиг”: менеджер харківського КП хотів “підзаробити” на канабісі

Правоохоронці повідомили про підозру 27-річному менеджеру одного із комунальних підприємств Харкова за фактом незаконного придбання та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту (ч. 2 ст. 307 ККУ).

За даними слідства, у 2023 році чоловік незаконно придбав канабіс, приніс його до своєї квартири у Слобідському районі та розфасував у майже 150 зіп-пакетів, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Чоловік планував за гроші збувати наркотики по обласному центру, проте реалізувати це не встиг. 29 березня правоохоронці затримали ділка за місцем його проживання“, – розповіли в прокуратурі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: Наркотики у посилці знайшли в чоловіка на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 20:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 27-річному менеджеру одного із комунальних підприємств Харкова".