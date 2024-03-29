“Не встиг”: менеджер харківського КП хотів “підзаробити” на канабісі
Правоохоронці повідомили про підозру 27-річному менеджеру одного із комунальних підприємств Харкова за фактом незаконного придбання та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту (ч. 2 ст. 307 ККУ).
За даними слідства, у 2023 році чоловік незаконно придбав канабіс, приніс його до своєї квартири у Слобідському районі та розфасував у майже 150 зіп-пакетів, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Чоловік планував за гроші збувати наркотики по обласному центру, проте реалізувати це не встиг. 29 березня правоохоронці затримали ділка за місцем його проживання“, – розповіли в прокуратурі.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: каннабис, коммунальщик, КП, наркотики, покуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 20:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 27-річному менеджеру одного із комунальних підприємств Харкова".