“Не встиг”: менеджер харківського КП хотів “підзаробити” на канабісі

Правоохоронці повідомили про підозру 27-річному менеджеру одного із комунальних підприємств Харкова за фактом незаконного придбання та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту (ч. 2 ст. 307 ККУ).

За даними слідства, у 2023 році чоловік незаконно придбав канабіс, приніс його до своєї квартири у Слобідському районі та розфасував у майже 150 зіп-пакетів, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Чоловік планував за гроші збувати наркотики по обласному центру, проте реалізувати це не встиг. 29 березня правоохоронці затримали ділка за місцем його проживання“, – розповіли в прокуратурі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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