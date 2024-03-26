Наркотики у посилці знайшли в чоловіка на Харківщині

На Куп’янщині поліціянти знайшли у 36-річного чоловіка посилку з речовиною рослинного походження, схожою на наркотики, повідомили у Нацполіції.

Того ж дня у Куп’янську біля житлового будинку поліціянти зупинили 51-річного місцевого жителя, який зберігав при собі наркотики рослинного походження.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження.