Наркотики у посилці знайшли в чоловіка на Харківщині
На Куп’янщині поліціянти знайшли у 36-річного чоловіка посилку з речовиною рослинного походження, схожою на наркотики, повідомили у Нацполіції.
Того ж дня у Куп’янську біля житлового будинку поліціянти зупинили 51-річного місцевого жителя, який зберігав при собі наркотики рослинного походження.
За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: куп'янск, Купянщина, наркотики, Нацполиция, полицейские, посылка, Харьковская область, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 17:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янщині поліціянти знайшли у 36-річного чоловіка посилку з речовиною рослинного походження, схожою на наркотики, повідомили у Нацполіції.".