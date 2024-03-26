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Наркотики у посилці знайшли в чоловіка на Харківщині

Події 17:37   26.03.2024
Оксана Якушко
Наркотики у посилці знайшли в чоловіка на Харківщині

На Куп’янщині поліціянти знайшли у 36-річного чоловіка посилку з речовиною рослинного походження, схожою на наркотики, повідомили у Нацполіції.

Того ж дня у Куп’янську біля житлового будинку поліціянти зупинили 51-річного місцевого жителя, який зберігав при собі наркотики рослинного походження.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 17:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янщині поліціянти знайшли у 36-річного чоловіка посилку з речовиною рослинного походження, схожою на наркотики, повідомили у Нацполіції.".