Последствия удара по Харькову 23 февраля показала мэрия (фото)
23 февраля около 06:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов. «Прилеты» были в Холодногорском и Основянском районах, сообщил городской голова Игорь Терехов.
«В результате утренней вражеской атаки в Основянском районе было повреждено семь частных домов», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
На место выехали коммунальщики и представители районной администрации.
«Сейчас бригада КП «Харьковспецстрой» закрывает выбитые окна, чинит кровли и ограждение. Кроме того, на месте работает газовая служба, КП «Харьковгорсвет», АО «Харьковоблэнерго», проверяющие исправность сетей. Работники КП «Благоустройство г. Харькова» убирают обломки, мусор и так далее», — отметили в мэрии.
Информации о последствиях «прилета» в Холодногорском районе по состоянию на 11:30 нет. Известно, что из-за утренних ударов в городе пострадали два человека: острый стресс у 70-летней женщины, ранен 55-летний мужчина.
Дата публикации материала: 23 февраля 2026 в 11:35