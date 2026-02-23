Более 140 БпЛА, ракеты и КАБ атаковали Харьковщину за неделю: последствия
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 48 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в результате ударов РФ погибли три человека, 17 – пострадали.
Враг выпустил на регион: две ракеты, девять КАБов, 32 БпЛА типа «Герань-2», шесть «Ланцетов», четыре «Молнии», 23 FPV-дроны, тип еще 77 беспилотников устанавливают.
Синегубов сообщил, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Харьковского района, где повреждены остекление окон многоквартирного дома, восемь частных домов, хозяйственное сооружение, три автомобиля, гражданское предприятие, ферма, где погибли 100 голов свиней.
Существенные повреждения — в Лозовском районе: два многоквартирных дома, три частных дома, хозяйственное сооружение, пять автомобилей, железнодорожная инфраструктура, энергосети, база отдыха.
В Харькове враг повредил два многоквартирных дома, частный дом, гражданское здание, два автомобиля.
