Четверо постраждалих за добу від обстрілів на Харківщині – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 23 лютого поінформував про наслідки російських обстрілів за добу.
Через ранковий удар по Харкову постраждали двоє людей, зазначив Синєгубов.
“Сьогодні вранці ворог атакував Холодногірський і Основ’янський райони Харкова. Наразі відомо про двох постраждалих: поранений 55-річний чоловік, гострого стресу зазнала 70-річна жінка”, – написав начальник ХОВА.
Нагадаємо, місто було під атакою, починаючи з 06:28, прогриміла серія вибухів, фіксували швидкісні цілі. Мер Ігор Терехов заявив про ракетну атаку. Однак у зведенні Синєгубова інформації про тип зброї, яку застосували по обласному центру, немає.
Окрім Харкова, постраждалі за добу є в селищі Печеніги (44-річна жінка) та селі Подоли Курилівської громади (69-річний чоловік). Здебільшого росіяни атакували різними типами безпілотників.
Є руйнування:
- у Куп’янському районі пошкоджено АЗС (с. Грушівка), приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль (с. Новомиколаївка);
- в Ізюмському районі пошкоджені чотири автівки (м. Барвінкове);
- у Чугуївському районі – цивільне підприємство (сел. Печеніги).
