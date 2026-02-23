Четверо постраждалих за добу від обстрілів на Харківщині – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 23 лютого поінформував про наслідки російських обстрілів за добу.

Через ранковий удар по Харкову постраждали двоє людей, зазначив Синєгубов.

“Сьогодні вранці ворог атакував Холодногірський і Основ’янський райони Харкова. Наразі відомо про двох постраждалих: поранений 55-річний чоловік, гострого стресу зазнала 70-річна жінка”, – написав начальник ХОВА.

Нагадаємо, місто було під атакою, починаючи з 06:28, прогриміла серія вибухів, фіксували швидкісні цілі. Мер Ігор Терехов заявив про ракетну атаку. Однак у зведенні Синєгубова інформації про тип зброї, яку застосували по обласному центру, немає.

Окрім Харкова, постраждалі за добу є в селищі Печеніги (44-річна жінка) та селі Подоли Курилівської громади (69-річний чоловік). Здебільшого росіяни атакували різними типами безпілотників.

Є руйнування: