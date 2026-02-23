Live

Четверо пострадавших за сутки от обстрелов в Харьковской области — ХОВА

Происшествия 08:45   23.02.2026
Оксана Горун
Четверо пострадавших за сутки от обстрелов в Харьковской области — ХОВА Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 февраля проинформировал о последствиях российских обстрелов за сутки.

Из-за утреннего удара по Харькову пострадали два человека, отметил Синегубов.

«Сегодня утром враг атаковал Холодногорский и Основянский районы Харькова. Пока известно о двух пострадавших: ранен 55-летний мужчина, острый стресс испытала 70-летняя женщина», — написал начальник ХОВА.

Напомним, город был под атакой, начиная с 06:28, прогремела серия взрывов, фиксировали скоростные цели. Мэр Игорь Терехов заявил о ракетной атаке. Однако в сводке Синегубова информации о типе оружия, которое применили по областному центру, нет.

Кроме Харькова, пострадавшие за сутки есть в поселке Печенеги (44-летняя женщина) и селе Подолы Куриловской громады (69-летний мужчина). В основном россияне атаковали различными типами беспилотников.

Есть разрушения:

  •  В Купянском районе повреждены АЗС (с. Грушевка), частный дом, хозяйственное сооружение, автомобиль (с. Новониколаевка);
  • в Изюмском районе повреждены четыре автомобиля (г. Барвенково);
  • В Чугуевском районе — гражданское предприятие (поселок Печенеги).

Читайте также: ISW: россиян заставляют лезть в трубу под Купянском

Автор: Оксана Горун
