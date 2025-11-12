Хочеться сказати більше – Синєгубов про ситуацію в Куп’янську та Вовчанську 📹

Тактика ЗС РФ на Вовчанському напрямку не змінювалася протягом року, у Куп’янську ситуація стабілізується, але міські бої є. Начальник ХОВА Олег Синєгубов 12 листопада відповів на запитання журналістів – зокрема про ситуацію на фронті.

“Якщо брати місто Куп’янськ, то там залишається близько 600 цивільних людей, що, звичайно, ускладнює роботу наших військовослужбовців. Наші Сили оборони проводять там контрдиверсійну роботу – і по самому місту, й по околицях міста. Хочеться вам сказати більше, але не можемо щодо цього. Там ситуація наразі стабільна, по Куп’янську. Вона важка, дійсно. Є бої в самому місті, тому що виявляються ворожі солдати, диверсанти, розвідники, як їх там назвати”, – прокоментував Синєгубов.

На уточнювальне запитання щодо того, чи скорочується кількість окупантів, котрі засіли в місті, він прямо не відповів. Сказав: “Стабілізується ситуація, давайте так”.

Щодо Вовчанська, події в районі якого останнім часом привернули увагу осінтерів Інституту вивчення війни та проєкту “DeepState”, то, за оцінкою начальника ХОВА, тактика ворога тут не змінилася. Як і інтенсивність бойових дій.

“На Вовчанському напрямку завжди точилися бої цілодобово. Вони так далі й далі намагалися просунутися. Там, де десь трохи мали успіх, вони туди концентрують всі свої зусилля – для того, щоб розвинути ці успіхи. Однак зараз, що у Вовчанську, що в Куп’янську ситуація знаходиться під повним контролем наших ЗСУ. Там (у Вовчанську – Ред.) важко. Вони продовжують активно застосовувати свої м’ясні штурми. Тактика не змінилася. Тактика, яку застосовував ворог в останній рік, – це просочування малими групами, по одному, по два солдати – й далі потім певне накопичення, й далі рух уже в тому чи іншому напрямку залежно від обстановки“, – зазначив Олег Синєгубов.