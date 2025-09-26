Ушла гулять и не вернулась: ребенка нашли в подъезде на Харьковщине
12-летнюю девочку за четыре часа нашли правоохранители в городе Слобожанское.
Об исчезновении ребенка сообщила мать около 23:00 25 сентября, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Женщина отметила, что девочка утром пошла гулять и домой не вернулась.
«На поиски ребенка был поднят весь личный состав подразделения. Правоохранители проверили возможные места нахождения ребенка, опросили местных жителей и осмотрели ближайшие территории», — рассказали правоохранители.
После четырех часов поисков полицейские обнаружили девочку в подъезде одной из многоэтажек.
Правоохранители вернули ее домой и провели с семьей профилактическую беседу.
Напомним, 24 сентября в Харьковской области правоохранители разыскали двух подростков. 13-летняя девочка находилась у подруги, а 14-летний гулял с друзьями в центре Харькова.
