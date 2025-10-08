Live
  • Ср 08.10.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.17

У Лозівській громаді обмежили рух мототранспорту – що заборонили

Суспільство 09:59   08.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Лозівській громаді обмежили рух мототранспорту – що заборонили Фото: Лозівська міська рада

Виконавчий комітет Лозівської громади 7 жовтня ухвалив рішення про обмеження руху мототранспорту у період воєнного стану.

“Тепер з 22:00 до 08:00 години, а також під час сигналу «Повітряна тривога», на території населених пунктів Лозівської міської територіальної громади заборонено рух мотоциклів, моторолерів, скутерів та іншого мототранспорту”, – передають у Лозівській міськраді.

Це стосується тих мотоциклів, які:

  • мають несправну систему випуску відпрацьованих газів;
  • мають модифіковану або навмисно змінену конструкцію, що перевищує норми допустимого шуму
  • обладнані вихлопною системою без шумопоглинача;

Як пояснили у Лозівській міськраді, це зробили, щоб уночі мотоциклісти не заважали мешканцям громади, а під час повітряних тривог – не дезорієнтувати людей. Адже звук моторів такого транспорту нагадує звук польоту дронів.

Читайте також: Водія Lexus, який ганяв на червоне світло у Харкові, розшукали (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Лозівській громаді обмежили рух мототранспорту – що заборонили
У Лозівській громаді обмежили рух мототранспорту – що заборонили
08.10.2025, 09:59
Ворог атакував ТЕС ДТЕК: поранені енергетики, пошкоджене обладнання
Ворог атакував ТЕС ДТЕК: поранені енергетики, пошкоджене обладнання
08.10.2025, 09:25
У Харкові повністю відновили електрику після ударів РФ
У Харкові повністю відновили електрику після ударів РФ
08.10.2025, 09:01
Новини Харкова – головне за 8 жовтня: що горіло в регіоні, місто зі світлом
Новини Харкова – головне за 8 жовтня: що горіло в регіоні, місто зі світлом
08.10.2025, 08:53
На півночі знову напружено: про 29 боїв інформує Генштаб
На півночі знову напружено: про 29 боїв інформує Генштаб
08.10.2025, 08:07
Сьогодні 8 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 жовтня 2025: яке свято та день в історії
08.10.2025, 06:00

Новини за темою:

26.09.2025
Рекорд з початку війни: де на Харківщині відремонтують дорогу за 38 млн
25.09.2025
У великому місті на Харківщині можуть вчасно не ввімкнути опалення
19.09.2025
Удар по вокзалу в Лозовій: екологи підрахували суму збитків
17.09.2025
У місті на Харківщині знову відключення світла: Зеленський назвав причину
13.09.2025
Зеленський: Лозівську громаду атакували ракетами та “шахедами”


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Лозівській громаді обмежили рух мототранспорту – що заборонили»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2025 в 09:59;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконавчий комітет Лозівської громади 7 жовтня ухвалив рішення про обмеження руху мототранспорту у період воєнного стану.".