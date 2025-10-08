У Лозівській громаді обмежили рух мототранспорту – що заборонили

Виконавчий комітет Лозівської громади 7 жовтня ухвалив рішення про обмеження руху мототранспорту у період воєнного стану.

“Тепер з 22:00 до 08:00 години, а також під час сигналу «Повітряна тривога», на території населених пунктів Лозівської міської територіальної громади заборонено рух мотоциклів, моторолерів, скутерів та іншого мототранспорту”, – передають у Лозівській міськраді.

Це стосується тих мотоциклів, які:

мають несправну систему випуску відпрацьованих газів;

мають модифіковану або навмисно змінену конструкцію, що перевищує норми допустимого шуму

обладнані вихлопною системою без шумопоглинача;

Як пояснили у Лозівській міськраді, це зробили, щоб уночі мотоциклісти не заважали мешканцям громади, а під час повітряних тривог – не дезорієнтувати людей. Адже звук моторів такого транспорту нагадує звук польоту дронів.