У Лозівській громаді обмежили рух мототранспорту – що заборонили
Фото: Лозівська міська рада
Виконавчий комітет Лозівської громади 7 жовтня ухвалив рішення про обмеження руху мототранспорту у період воєнного стану.
“Тепер з 22:00 до 08:00 години, а також під час сигналу «Повітряна тривога», на території населених пунктів Лозівської міської територіальної громади заборонено рух мотоциклів, моторолерів, скутерів та іншого мототранспорту”, – передають у Лозівській міськраді.
Це стосується тих мотоциклів, які:
- мають несправну систему випуску відпрацьованих газів;
- мають модифіковану або навмисно змінену конструкцію, що перевищує норми допустимого шуму
- обладнані вихлопною системою без шумопоглинача;
Як пояснили у Лозівській міськраді, це зробили, щоб уночі мотоциклісти не заважали мешканцям громади, а під час повітряних тривог – не дезорієнтувати людей. Адже звук моторів такого транспорту нагадує звук польоту дронів.
