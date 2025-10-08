Live
  • Ср 08.10.2025
В Лозовской громаде ограничили движение мототранспорта – что запретили

Общество 09:59   08.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Лозовской громаде ограничили движение мототранспорта – что запретили Фото: Лозовской горсовет

Исполнительный комитет Лозовской громады 7 октября принял решение об ограничении движения мототранспорта в период военного положения.

«Теперь с 22:00 до 08:00 часов, а также во время сигнала «Воздушная тревога», на территории населенных пунктов Лозовской городской территориальной громады запрещено движение мотоциклов, мотороллеров, скутеров и другого мототранспорта», – передают в Лозовском горсовете.

Это касается тех мотоциклов, которые:

  • имеют неисправную систему выпуска дымовых газов;
  • оборудованы выхлопной системой без шумопоглотителя;
  • имеют модифицированную или намеренно измененную конструкцию, превышающую нормы допустимого шума.

Как объяснили в Лозовском горсовете, это сделали, чтобы ночью мотоциклисты не мешали жителям громады, а во время воздушных тревог – не дезориентировать людей. Ведь звук моторов такого транспорта напоминает звук полета дронов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
