Сколько убрали деревьев и посадили цветов в 2025 году коммунальщики Харькова

За минувший год в Харькове убрали более 2800 аварийных деревьев, сообщило КП «Харьковзеленстрой».

Больше всего изуродованных стволов убрали коммунальщики в Киевском районе – там снесли более 700 деревьев. Зеленстроевцы провели плановую обрезку 6 тысяч деревьев, после прилетов они убрали более 200 деревьев, пострадавших от обстрелов.

В 2025 году коммунальщики высадили более 1,4 миллиона цветов, из них около 900 тысяч выращены в теплицах Харьковзеленстроя. Настоящим украшением стали тюльпаны, которых расцвело почти 240 тысяч. Также коммунальщики высадили сотню молодых деревьев и более 500 хвойных. Озеленители обустроили 1370 городских клумб, цветников и вазонов общей площадью 18 тысяч квадратных метров.

Также зеленстроевцы отремонтировали более 50 детских и спортивных площадок, привели в порядок покрытие на скейтдромах и футбольных полях, переложили 2 тысячи квадратов плитки в скверах, обновили подвесной мост на Стрелке и более 6 тысяч урн для мусора.