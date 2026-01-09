Скільки прибрали дерев і посадили квітів у 2025 році комунальники Харкова

За минулий рік у Харкові прибрали понад 2800 аварійних дерев, повідомило КП “Харківзеленбуд”.

Найбільше понівечених стволів прибрали комунальники у Київському районі – там знесли понад 700 дерев. Зеленбудівці провели планове обрізання 6 тисяч дерев, після прильотів вони прибрали понад 200 дерев, які постраждали від обстрілу.

У 2025 році комунальники висадили понад 1,4 мільйона квітів, з них близько 900 тисяч вирощено у теплицях Харківзеленбуду. Справжньою окрасою стали тюльпани, яких розквітло майже 240 тисяч. Також комунальники висадили сотню молодих дерев та понад 500 хвойних. Озеленювачі облаштували 1370 міських клумб, квітників та вазонів загальною площею 18 тисяч квадратних метрів.

Також зеленбудівці відремонтували понад 50 дитячих та спортивних майданчиків, упорядкували покриття на скейтдромах та футбольних полях, переклали 2 тисячі квадратів плитки у скверах, оновили підвісний міст на Стрілці та понад 6 тисяч урн для сміття.