$4 тисячі за переведення до іншої частини – судитимуть полковника з Харківщини

Заступнику командира військової частини повідомили про підозру в отриманні хабаря за переведення військовослужбовця, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, 1 березня 2026 року підозрюваний передати йому 4 тисячі доларів США за сприяння у переведенні до своєї військової частини військовослужбовця іншої частини.

16 квітня 2026 року під час отримання другої частини хабаря у сумі 2 тисячі доларів США полковника затримали на гарячому правоохоронці.

Затриманому полковнику, заступнику командира військової частини, повідомили про підозру у зловживанні впливом, поєднане з вимаганням хабаря.

Підозрюваного тримають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 грн.