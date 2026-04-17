$4 тисячі за переведення до іншої частини – судитимуть полковника з Харківщини
Заступнику командира військової частини повідомили про підозру в отриманні хабаря за переведення військовослужбовця, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
За даними слідства, 1 березня 2026 року підозрюваний передати йому 4 тисячі доларів США за сприяння у переведенні до своєї військової частини військовослужбовця іншої частини.
16 квітня 2026 року під час отримання другої частини хабаря у сумі 2 тисячі доларів США полковника затримали на гарячому правоохоронці.
Затриманому полковнику, заступнику командира військової частини, повідомили про підозру у зловживанні впливом, поєднане з вимаганням хабаря.
Підозрюваного тримають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 грн.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: военная часть, перевод, Спецпрокуратура Восточного региона, хабар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «$4 тисячі за переведення до іншої частини – судитимуть полковника з Харківщини», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 22:29;