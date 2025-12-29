Офіцер ЗСУ, який захищав Харків, може отримати до 7 років за трофейну гранату

Офіцера ЗСУ і винахідника Володимира Лялюка, який боронив Харків і Бахмут, а зараз навчає військових як інструктор, можуть осудити за незаконне зберігання трофейної гранати. Її військовий лишив у наплічнику, повертаючись з бойових позицій. Спецпрокуратура каже, що таким чином намагається контролювати обіг зброї. МГ «Об’єктив» розбиралася у справі.

Ця історія почалася з 10 пружинок-буферів для рушниці, які 19 вересня 2023 року майор ЗСУ Володимир Лялюк відправив для випробування своєму колезі-стрілку. Посилка прямувала за кордон, але її не випустили з країни, підозрюючи відправника у контрабанді елементів зброї. Наступним кроком правоохоронців став обшук у харківській квартирі військового, куди він повернувся влітку 2024 року з бойових позицій на півночі Харківщини, щоб перепочити та помитися. Під час обшуку в Лялюка знайшли трофейну російську зброю – розібрану гранату РДГ-5 та один підривач для РПГ, які він підібрав на полі бою.

Тепер бойового офіцера судять за ст. 263 ККУ та ст. 201 ККУ – обвинувачують у контрабанді частин вогнепальної зброї та у зберіганні бойових припасів.

Стрілець світового рівня, винахідник, інструктор

Тут варто зробити крок назад і трохи розповісти про офіцера Лялюка. Спортсмен-стрілок міжнародного рівня – Володимир посів у 2023 році четверте місце у світовому чемпіонаті в Таїланді зі стрільби з рушниці – від початку Великої війни захищає країну. Він боронив Харків навесні 2022 року, згодом воював у Бахмуті, був поранений, отримав нагороду від президента України. У війську Лялюк не лише боронить країну на полі бою, а й працює інструктором зі стрільби для воїнів ЗСУ.

А ще Володимир є винахідником – як інженер він постійно розробляє і поліпшує прилади для рушниці та засоби для збиття російських дронів. І злощасні магнітні буфери, які він відправляв своєму іноземному колезі на випробування, є також його винаходом Лялюка. Ба більше – офіційно запатентованим винаходом.

«Ці буфери допомагають зменшити віддачу у гладкоствольній зброї, щоб було легше поцілити мішень. Власне, магнітні буфери потім встановили на засобі враження дронів. А з колегою-стрільцем ми домовилися, що він буде тестувати їх, тому що війна, у мене на це не вистачає часу», – розповів МГ «Об’єктив» Володимир Лялюк.

Так само не вистачило часу і щоб правильно оформити міжнародну пересилку свого винаходу колезі, про що майор ЗСУ наразі дуже шкодує.

Пружинки-буфери не вилучили, але справу по них відкрили

Під час досудового слідства Спецпрокуратура Східного регіону неймовірно тиснула на Лялюка, каже його адвокатка Лариса Матвєєва.

«Бойового офіцера намагалися «закрити» за ці 10 пружинок та одну гранату в СІЗО на два місяці без права внесення застави. Вони програли першу та другу інстанції по цьому питанню», – розповідає Матвєєва.

Цікаво, що до запатентованих в Україні пружинок-буферів не було питань у слідчого та прокурора під час обшуку у квартирі Лялюка.

«У протоколі обшуку так і зазначили: «пружинки» знайшли, але вилучати не будемо, бо є патент на них. Тобто ані слідчий, ані прокурор не побачили жодних проблем, що ці «частини зброї» залишаться у Лялюка, що просто неможливо, якщо мова йде про злочинну діяльність», – наголошує адвокатка Лялюка Лариса Матвєєва.

На суд їздить з бойових позицій

Натомість знайдена трофейна граната може коштувати майору Лялюку від трьох до семи років за ґратами. У той день, коли до нього з обшуком завітали правоохоронці, він приїхав з Липців додому.

«Коли був наступ на Вовчанськ, нас перекинули з-під Запоріжжя. Я якраз виконував бойове чергування. Коли ходиш по позиціях, там валяється стільки всього, ви навіть не уявляєте. Так і знайшов ці гранати, взяв, щоб потім їх використати у бою, повідомив командиру. А після бойового чергування заїхав додому – просто помитися іноді хочеться», – пригадує Володимир.

Так, військові можуть мати зброю, але має бути документ, що вони отримали її офіційно. Лялюк визнає, що не варто було везти гранату до міста. Але коли тривають бойові дії, про те, що у наплічнику, почасти навіть не згадують. До того ж правоохоронці, знайшовши гранату, навіть не зателефонували командиру, як зазвичай роблять у подібних випадках, дивується Володимир Лялюк.

«На початку війни 2022 року, коли ми стояли під Харковом, я возив і трофейну зброю, й отримував купу БК, ящиків, гранат, набоїв, мін – і все це робилося якнайшвидше. Тому зброя як така мене не цікавить, бо постійно з нею маю справу. Я погоджуюся, що коли військовослужбовці роблять схрони, перепродають гранати – це злочин. Але якщо судити усіх, хто вийшов з бойових позицій з трофейною зброєю, не залишиться, кому воювати», – каже майор ЗСУ.

До слова, і під час слідства, і під час судового розгляду Лялюк продовжує боронити країну, а на всі засідання стосовно його справ чемно приїздить з бойових позицій, беручи дозвіл у командира. Його справу Київський райсуд Харкова навіть закрив 20 лютого 2025 року по строках через відсутність обвинувачення, але прокуратура поновила її. Було й таке, що Володимира Лялюка прокурори навіть оголошували у розшук, хоча нікуди військовий не тікав – ані з бойових позицій, ані з країни.

«Контролювати обіг зброї – задача правоохоронних органів»

Щоб з’ясувати, чому Спецпрокуратура Східного регіону так наполегливо хоче відправити на сім років за ґрати бойового офіцера, особливо на тлі гострої нестачі захисників на фронті, МГ «Об’єктив» звернулася до державного обвинувача Германа Калашнікова, який веде наразі справу Володимира Лялюка.

«Хто вам сказав, що його тягнуть до в’язниці на сім років? Це по-перше. Сім років – це максимальне позбавлення. Там йде від трьох років. Хто його буде судити, яке дадуть покарання, це ж не в моїй компетенції. Моя робота – підтримувати публічне обвинувачення. Якщо буде обвинувальний вирок, значить суд дійшов такої думки та визнав наші докази й указані факти допустимими. Якщо суд дійде висновку про те, що особа не винувата, щодо неї потрібно винести виправдальний вирок, ми будемо дивитися, що напише суддя, і будемо вже або оскаржувати, або залишимо в силі», – прокоментував Герман Калашніков.

Прокурор визнає, що в обвинувачуваного військовослужбовця є заслуги, перед Батьківщиною, які суд може сприймати як пом’якшувальні обставини, щоб при винесенні вироку дати менше покарання. І воно буде співрозмірним для військовослужбовця, який має позитивні характеристики. Але щодо зброї вдома Спецпрокуратура тримається принципової позиції.

«Ми повинні реагувати на такі випадки, тому що зброю перевозять військові. А потім вона потрапляє і на Західну Україну, і в центральну частину України. Тому контролювати обіг зброї – це задача правоохоронних органів. Якщо всі будуть возити трофейну зброю до себе додому, це може надалі викликати негативні наслідки. Але питання в тому, що ми діємо в рамках кримінального кодексу: була направлена справа до суду. Лялюк також може подати клопотання щодо зупинення провадження. Тому казати, що прокуратура якось намагається його засудити, це не підлягає дійсності. Ми діємо тільки в рамках КПК. У нього є запобіжний захід у вигляді застави. Він ходить на засідання, у нього, якщо не помиляюсь, навіть операція була недавно. Ми ж не заперечуємо, якщо особа розкається, активно сприятиме, ми можемо на дебатах просити, щоб йому зменшили покарання або дали якісь інші. Але наразі сторона захисту не йде на контакт. Вони не хочуть з нами укладати угоду», – заявив Герман Калашніков.