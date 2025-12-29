Офицер ВСУ, защищавший Харьков, может получить до 7 лет за трофейную гранату

Офицера ВСУ и изобретателя Владимира Лялюка, защищавшего Харьков и Бахмут, а сейчас обучающего военных как инструктор, могут осудить за незаконное хранение трофейной гранаты. Ее военный оставил в рюкзаке, возвращаясь с боевых позиций.Спецпрокуратура говорит, что таким образом пытается контролировать обращение оружия. МГ «Объектив» разбиралось в деле.

Эта история началась с 10 пружинок-буферов для ружья, которые 19 сентября 2023 майор ВСУ Владимир Лялюк отправил для испытания своему коллеге-стрелку. Посылка шла за границу, но ее не выпустили из страны, подозревая отправителя в контрабанде элементов оружия. Следующим шагом правоохранителей стал обыск в харьковской квартире военного, куда он вернулся летом 2024 с боевых позиций на севере Харьковщины, чтобы отдохнуть и помыться. Во время обыска у Лялюка обнаружили трофейное российское оружие – разобранную гранату РДГ-5 и один подрыватель для РПГ, которые он подобрал на поле боя.

Теперь боевого офицера судят по ст. 263 УК и ст. 201 УКУ – обвиняют в контрабанде частей огнестрельного оружия и хранении боевых припасов.

Стрелок мирового уровня, изобретатель, инструктор

Здесь стоит сделать шаг назад и немного рассказать об офицере Лялюке. Спортсмен-стрелок международного уровня – Владимир занял в 2023 году четвертое место в мировом чемпионате в Тайланде по стрельбе из ружья – с начала Большой войны защищает страну. Он оборонял Харьков весной 2022 года, затем воевал в Бахмуте, был ранен, получил награду от президента Украины. В армии Лялюк не только защищает страну на поле боя, но и работает инструктором по стрельбе для воинов ВСУ.

А еще Владимир изобретатель – как инженер он постоянно разрабатывает и улучшает приборы для ружья и средства для сбивания российских дронов. И злополучные магнитные буферы, которые он отправлял своему иностранному коллеге на испытания, также изобретение Лялюка. Более того – официально запатентованное изобретение.

«Эти буферы помогают снизить отдачу в гладкоствольном оружии, чтобы было легче поразить мишень. Собственно, магнитные буферы затем установили на средство поражения дронов. А с коллегой-стрелком мы договорились, что он будет тестировать их, потому что война, у меня на это не хватает времени», – рассказал МГ «Объектив» Владимир Лялюк.

Так же не хватило времени и чтобы правильно оформить международную пересылку своего изобретения коллеге, о чем майор ВСУ очень сожалеет.

Пружинки-буферы не изъяли, но дело по ним открыли

Во время досудебного следствия Спецпрокуратура Восточного региона невероятно давила Лялюка, говорит его адвокат Лариса Матвеева.

«Боевого офицера пытались «закрыть» за эти 10 пружинок и одну гранату в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Они проиграли первую и вторую инстанции по этому вопросу», – рассказывает Матвеева.

Интересно, что запатентованные в Украине пружинки-буферы не вызвали вопросы у следователя и прокурора во время обыска в квартире Лялюка.

«В протоколе обыска так и отметили: «пружинки» нашли, но изымать не будем, потому что есть патент на них. То есть, ни следователь, ни прокурор не увидели никаких проблем, что эти «части оружия» останутся у Лялюка, что просто невозможно, если речь идет о преступной деятельности», — отмечает адвокат Лялюка Лариса Матвеева.

На суд ездит с боевых позиций

Найденная трофейная граната может стоить майору Лялюку от трех до семи лет за решеткой. В тот день, когда его с обыском посетили правоохранители, он приехал из Липцев домой.

«Когда было наступление на Волчанск, нас перекинули из-под Запорожья. Я как раз выполнял боевое дежурство. Когда ходишь по позициям, там валяется столько всего, вы даже не представляете. Так и нашел эти гранаты, взял, чтобы потом их использовать в бою, сообщил командиру. А после боевого дежурства заехал домой – просто помыться иногда хочется», – вспоминает Владимир.

Да, военные могут иметь при себе оружие, но должен быть документ, который подтверждает, что получили они его официально. Лялюк признает, что не стоило везти гранату в город. Но когда идут боевые действия, о том, что в рюкзаке, часто не вспоминают. К тому же правоохранители, найдя гранату, даже не позвонили по телефону командиру, как обычно поступают в подобных случаях, удивляется Владимир Лялюк.

«В начале войны 2022 года, когда мы стояли под Харьковом, я возил и трофейное оружие, и получал кучу БК, ящиков, гранат, патронов, мин – и все это делалось как можно быстрее. Поэтому оружие как таковое меня не интересует, потому что постоянно с ним имею дело. Я согласен, что когда военнослужащие делают тайники, перепродают гранаты – это преступление. Но если судить всех вышедших с боевых позиций с трофейным оружием не останется, кому воевать», — говорит майор ВСУ.

Кстати, и во время следствия, и во время судебного разбирательства Лялюк продолжает защищать страну, а на все заседания по его делам приезжает с боевых позиций с разрешение у командира. Его дело Киевский райсуд Харькова даже закрыл 20 февраля 2025 года по срокам из-за отсутствия обвинения, но прокуратура возобновила его. Было и такое, что Владимира Лялюка прокуроры объявляли в розыск, хотя никуда военный не убегал – ни с боевых позиций, ни из страны.

«Контролировать оборот оружия – задача правоохранительных органов»

Чтобы выяснить, почему Спецпрокуратура Восточного региона так настойчиво хочет отправить на семь лет за решетку боевого офицера, особенно на фоне острой нехватки защитников на фронте, МГ «Объектив» обратилась к государственному обвинителю Герману Калашникову, который сейчас ведет дело Владимира Лялюка.

«Кто вам сказал, что его тянут в тюрьму на семь лет? Это, во-первых. Семь лет – это максимальный срок. Там идет от трех лет. Кто его будет судить, какое дадут наказание, это ведь не в моей компетенции. Моя работа – поддерживать публичное обвинение. Если будет обвинительный приговор, значит, суд пришел к такому мнению и признал наши доказательства и указанные факты допустимыми. Если суд придет к выводу о том, что особа не виновата, нужно вынести оправдательный приговор, мы будем смотреть, что напишет судья, и будем уже либо оспаривать, либо оставим в силе», — прокомментировал Герман Калашников.

Прокурор признает, что у обвиняемого военнослужащего есть заслуги перед Родиной, которые суд может воспринять как смягчающие обстоятельства, чтобы при вынесении приговора дать меньшее наказание. И оно будет соразмерно для военнослужащего, имеющего положительные характеристики. Но по оружию в доме Спецпрокуратура придерживается принципиальной позиции.

«Мы должны реагировать на такие случаи, потому что военные перевозят оружие. А потом оно попадает и в Западную Украину, и в центральную часть страны. Поэтому контролировать обращение оружия – это задача правоохранительных органов. Если все будут возить трофейное оружие домой, это может в дальнейшем вызвать негативные последствия. Но вопрос в том, что мы действуем в рамках Уголовного кодекса: дело направили в суд. Лялюк также может подать ходатайство об остановке уголовного производства. Поэтому говорить, что прокуратура пытается его осудить, это не отвечает действительности. Мы действуем только в рамках УПК. У него есть мера пресечения в виде залога. Он ходит на заседание, у него, если не ошибаюсь, операция была недавно. Мы же не возражаем, если человек раскается, будет активно содействовать, мы можем на дебатах просить, чтобы ему уменьшили наказание или дали какие-то другие. Но сторона защиты не идет на контакт. Они не хотят с нами заключать соглашение», – заявил Герман Калашников.

