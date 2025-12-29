Live

В видео Минобороны РФ с военными в Купянске обнаружили интересный нюанс

Общество 10:38   29.12.2025
Оксана Горун
Видео, которым российские официальные источники пытаются доказать свой «контроль над Купянском», на самом деле свидетельствует совершенно об обратном, пишет Центр противодействия дезинформации СНБО.

«На видео, снятом с дрона, видна группа российских военных, которые двигаются по улицам Купянска. Впрочем, это видео — очередная вражеская манипуляция, ведь на самом деле россияне находятся на северной окраине города и выходят из Купянска. То есть минобороны россии выдает отступление группы россиян из Купянска как доказательство его захвата», — пишут аналитики.

Внимание на неадекватность видео заявленному посылу обратили даже российские пропагандистские Telegram-каналы.

россияне выходят из Купянска - анализ видео

 

Впрочем, так называемые «Z-блогеры» еще на прошлой неделе массово начали признавать, что в Купянске у их войска — полный провал. «Не сдается» во вранье только МО и небольшая группа официальных пропагандистов.

«Минобороны РФ продолжает утверждать, что российские войска удерживают Купянск. Враг распространяет видео, которые якобы должны подтверждать российский контроль над городом, но действительно доказывают, что большую часть города россияне не контролируют», — подчеркнули в ЦПД.

Читайте также: «Вопиющая ложь» — ISW про ситуацию в Купянске и ее значение для Донбасса

