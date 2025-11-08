Live

Момент «прилета» КАБа по АЗС в Коротиче попал на видео: кадры с места

Происшествия 17:37   08.11.2025
Оксана Горун
Момент «прилета» КАБа по АЗС в Коротиче попал на видео: кадры с места Скриншот

Патрульная полиция Харьковщины опубликовала видео с бодикамеры полицейского, находившегося рядом с АЗС в Коротиче, по которой вчера, 7 ноября, ударил российский КАБ.

«Ночью 7 ноября в результате вражеского авиаудара на АЗС пострадали граждане, среди них — трое патрульных. Мы сразу бросились оказывать медицинскую помощь травмированным и эвакуировать людей из опасной зоны. Позже медики осмотрели полицейских – угрозы их жизни, к счастью, нет», — сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Напомним, КАБ прилетел по Коротичу около 21:00 7 ноября. Пострадали женщины 39 и 56 лет и мужчины 31, 35, 28, 38, 26, 36 лет. Также повреждены автомобили и сама заправка.

Автор: Оксана Горун
