Момент “прильоту” КАБу по АЗС у Коротичі потрапив на відео: кадри з місця

Події 17:37   08.11.2025
Оксана Горун
Момент “прильоту” КАБу по АЗС у Коротичі потрапив на відео: кадри з місця

Патрульна поліція Харківщини опублікувала відео з бодікамери поліціянта, котрий знаходився поряд з АЗС у Коротичі, по якій учора, 7 листопада, вдарив російський КАБ.

Уночі 7 листопада унаслідок ворожого авіаудару на АЗС постраждали громадяни, серед них — троє патрульних. Ми одразу кинулися надавати домедичну допомогу травмованим та евакуйовувати людей із небезпечної зони. Пізніше медики оглянули поліцейських — загрози їхньому життю, на щастя, немає“, — повідомила пресслужба Патрульної поліції.

Нагадаємо, КАБ прилетів по Коротичу близько 21:00 7 листопада. Постраждали жінки 39 та 56 років та чоловіки 31, 35, 28, 38, 26, 36 років. Також пошкоджені автівки та сама заправка.

Автор: Оксана Горун
