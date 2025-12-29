У відео Міноборони РФ із військовими в Куп’янську виявили цікавий нюанс
Відео, яким російські офіційні джерела намагаються довести свій “контроль над Куп’янськом”, насправді свідчить геть про інше, пише Центр протидії дезінформації РНБО.
“На відео, знятих із дрона, видно групу російських військових, які рухаються вулицями Куп’янська. Втім, це відео — чергова ворожа маніпуляція, адже насправді росіяни перебувають на північній околиці міста та виходять з Куп’янська. Тобто міноборони рф видає відступ групи росіян з Куп’янська як доказ його захоплення”, – пишуть аналітики.
Увагу на неадекватність відео заявленому меседжу звернули навіть російські пропагандистські телеграм-канали.
Втім, так звані “зет-блогери” ще минулого тижня масово почали визнавати, що в Куп’янську у їхнього війська – повний провал. “Не здається” з брехнею лише МО та невеличка група офіційних пропагандистів.
“Міноборони рф і далі стверджує, що російські війська утримують Куп’янськ. Ворог поширює відео, які нібито мають підтверджувати російський контроль над містом, але насправді доводять, що більшу частину міста росіяни не контролюють”, – наголосили в ЦПД.
Читайте також: “Кричуща брехня” — ISW про ситуацію в Куп’янську та її значення для Донбасу
Категорії: Суспільство, Фронт, Харків; Теги: відео, війна, куп'янск, новини Харкова, Центр противодействия дезинформации;
