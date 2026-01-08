Пристрасті у селі Садове на Харківщині: хлопець мало не вбив знайомого
Подія сталася увечері 7 січня у селі Садове Лозівського району, пишуть у Харківській обласній прокуратурі.
За даними правоохоронців, знайомі розпивали спиртні напої, коли між ними виникла сварка. Вирішити її один із хлопців вирішив ножем.
“За даними слідства, під час застілля один із чоловіків дістав складний ніж та вдарив опонента в ліву частину грудної клітини. Внаслідок нападу 21-річний потерпілий зазнав поранення”, – уточнили в прокуратурі.
Все могло б закінчитися набагато гірше, проте нападника зупинив інший учасник посиденьки. Після чого він викликав “швидку”.
“Правоохоронці затримали зловмисника. Йому також 21 рік. За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України)”, – додали правоохоронці.
Читайте також: «Міні-ядерне обладнання», – Терехов про вирішення проблем зі світлом
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Пристрасті у селі Садове на Харківщині: хлопець мало не вбив знайомого», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2026 в 11:49;