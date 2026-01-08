Пристрасті у селі Садове на Харківщині: хлопець мало не вбив знайомого

Подія сталася увечері 7 січня у селі Садове Лозівського району, пишуть у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, знайомі розпивали спиртні напої, коли між ними виникла сварка. Вирішити її один із хлопців вирішив ножем.

“За даними слідства, під час застілля один із чоловіків дістав складний ніж та вдарив опонента в ліву частину грудної клітини. Внаслідок нападу 21-річний потерпілий зазнав поранення”, – уточнили в прокуратурі.

Все могло б закінчитися набагато гірше, проте нападника зупинив інший учасник посиденьки. Після чого він викликав “швидку”.

“Правоохоронці затримали зловмисника. Йому також 21 рік. За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України)”, – додали правоохоронці.