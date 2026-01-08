Страсти в селе Садовое на Харьковщине: 21-летний парень чуть не убил знакомого

Событие произошло вечером 7 января в селе Садовое Лозовского района, пишут в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, знакомые распивали спиртные напитки, когда между ними возникла ссора. Решить ее один из парней решил ножом.

«По данным следствия, во время застолья один из мужчин достал складной нож и ударил оппонента в левую часть грудной клетки. В результате нападения 21-летний потерпевший получил ранение», – уточнили в прокуратуре.

Все могло бы закончиться намного хуже, однако нападающего остановил другой участник посиделки. После чего он вызвал «скорую».

«Правоохранители задержали злоумышленника. Ему тоже 21 год. При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области мужчине сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины)», – добавили правоохранители.