Памятник Пушкину в Харькове обкладывают мешками с песком — соцсети
9 ноября харьковские паблики опубликовали фото, на котором монумент российскому поэту Александру Пушкину на площади Поэзии в Харькове, укрывают мешками с песком.
Еще 6 ноября таких «декораций» вокруг бюста Пушкина не было — его постамент коммунальщики очередной раз отмывали от краски. Фото Пушкина «под защитой» из песка появились в соцсетях 9 ноября.
В мэрии происходящее пока не прокомментировали.
Отметим, что другие городские памятники в Харькове «спрятали» за мешками с песком еще весной — чтобы уберечь их от российских обстрелов. Судьбой Пушкина тогда не обеспокоились.
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Напряженность вокруг памятника российскому поэту в городе нарастает с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общественные активисты уже обращались в ХОВА с требованием снеси монумент, однако там их переадресовали в Минкульт, отметив, что памятник внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник монументального искусства национального значения.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 11:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 ноября харьковские паблики опубликовали фото, на котором монумент российскому поэту Александру Пушкину на площади Поэзии в Харькове, укрывают мешками с песком".