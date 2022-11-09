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Памятник Пушкину в Харькове обкладывают мешками с песком — соцсети

Общество 11:32   09.11.2022
Оксана Горун
Памятник Пушкину в Харькове обкладывают мешками с песком — соцсети Фото: соцсети

9 ноября харьковские паблики опубликовали фото, на котором монумент российскому поэту Александру Пушкину на площади Поэзии в Харькове, укрывают мешками с песком.

Еще 6 ноября таких «декораций» вокруг бюста Пушкина не было — его постамент коммунальщики очередной раз отмывали от краски. Фото Пушкина «под защитой» из песка появились в соцсетях 9 ноября.

В мэрии происходящее пока не прокомментировали.

Отметим, что другие городские памятники в Харькове «спрятали» за мешками с песком еще весной — чтобы  уберечь их от российских обстрелов. Судьбой Пушкина тогда не обеспокоились.

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    • Напряженность вокруг памятника российскому поэту в городе нарастает с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общественные активисты уже обращались в ХОВА с требованием снеси монумент, однако там их переадресовали в Минкульт, отметив, что памятник внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник монументального искусства национального значения.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 11:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 ноября харьковские паблики опубликовали фото, на котором монумент российскому поэту Александру Пушкину на площади Поэзии в Харькове, укрывают мешками с песком".